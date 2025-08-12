🤪🎂 Балотелли исполнилось 35. И сейчас он: хочет играть за «Реал», скучает по «Барселоне», жалеет о сборной, увлекся муай-тай и учится видеть серое

12 августа экс-нападающий «Манчестер Сити», «Интера» и «Милана» Марио Балотелли отмечает 35-летие. Самый сложный характер и великий талант современного футбола так и не реализовал себя сполна. Давайте посмотрим, как изменились его мысли.

Самое свежее интервью для La Gazzetta dello Sport.

– Марио, тебе 35. Какое загадал желание?

– Здоровья для себя и моих близких.

– Куда делся Супер Марио? Энергичный по натуре, с репутацией плохого парня.

– Раньше для меня все было черным или белым. Теперь я учусь различать оттенки серого. Мне это дается нелегко, но привыкаю.

– Ты чувствуешь себя более осознанным и как отец?

– Мне никогда не позволяли быть полностью вовлеченным в жизнь детей, и со временем я понял, насколько прекрасна эта ответственность.

– Как давно ты не видел своих детей?

– С Пиа стал чаще встречаться, с Раффаэллой проще, но с Лайоном сложнее. Пока не изменятся определенные законы…

– Пиа и Лайон занимаются спортом?

– Пиа хороша в карате, а Лайон неплохо играет в футбол. В восемь лет ему еще рано, но мой отец Франко тоже водил меня в парк, где я мог играть. Через некоторое время он мне сказал: «Мне не нужно тебя ничему учить, ты уже знаком с мячом».

– Где мы увидим тебя на поле?

– Я бы хотел ответить, но не могу (смеется).

– А есть вариант мечты?

– Играть в мадридском «Реале».

Я ищу клуб, который доверяет мне. Хочу провести еще два-три сезона. Потом пойду к своему брату Эноку. Сейчас он играет в «Вадо» с любителями. Посмотрим. В любом случае, я пообещал ему, что закончу карьеру, играя вместе с ним.

– Они серьезно тренируются?

– Я в порядке. Чувствую себя готовым. Он занимается муай-тай. В Англии я познакомился с парнем, который тоже занимается тайским боксом, а в июне я провел там почти месяц отпуска. Я тренировался с чемпионом мира Родтангом Джитмуангноном . Мне понравилось, идет на пользу. Это тяжелый вид спорта».

– Что думаешь о Серии А?

– Я не смотрю телевизор, не слежу за новостями. Люблю футбол сам по себе. Но слишком многое меняется. На поле я вижу много спортсменов ростом 1,90м, но никто больше не прыгает через соперника. Еще и потому, что сейчас, как только ребята рвутся к мячу, их сразу наказывают.

У меня была мечта. Я был в «Барселоне», потом Массимо Моратти предложил больше денег, и я перешел в «Интер». У меня был прекрасный опыт: я играл с братьями Дос Сантос, Тьяго Алькантарой, Бояном Кркичем. Нам позволяли играть – учили только технике: остановке и пасу на лету, никакой тактики. Было классно выходить на поле и обыгрывать детей со счетом 15:0.

– В «Интере» и «Милане» было много приятных моментов?

– Конечно. Я многое получил и многое отдал обоим миланским клубам.

– Но ты болельщик «Интера» или «Милана»?

– В детстве я болел за «нерадзурри», потому что моим кумиром был Роналдо, но я никогда не скрывал своей симпатии к «россонери». Но быть болельщиком – это совсем другое дело.

– В «Милан» вернулся Аллегри, и снова заговорили о Галлиани…

– Я рад за Макса, и хорошо, что Галлиани снова с нами. Две важные фигуры.

– Твоя «Брешия» вылетела в Серию C.

– В Серии А я был капитаном, и когда у меня отобрали капитанскую повязку, я четко сказал: «Вы поймете, кто ваш президент». Хорошо, что сейчас Давиде Посанзини (главный тренер) собирает вокруг себя много негативной энергии, достигнув дна.

– Чего тебе не хватило в карьере?

– В целом я мог бы приложить больше усилий. Мне остается сожалеть, что так вышло со сборной. Я мог бы играть больше.

– Но ты забил 14 голов, как Ривера.

– Давайте не будем. Если бы у меня было больше шансов, я, возможно, мог бы приблизиться к нему. Кто-то не хотел видеть меня в сборной… Но это уже в прошлом.

– Нам нужен чемпионат мира. Что думаешь о Гаттузо?

– Рино заслуживает моих наилучших пожеланий. Он приложит все усилия.

– Между тем в Италии не хватает качественных нападающих…

– Это серьезная проблема. Молодым игрокам не дают возможности проявить себя, их отправляют в низшие лиги, и через несколько месяцев они уже теряют форму. И пропадают.

– Пио Эспозито, Франческо Камарда и Лоренцо Вентурино. Кто из них пробьется?

– «В «Дженоа» я тренировался с Вентурино, у него хорошие удары: он заслуживает доверия. Я также видел Камарду в нескольких матчах «Милана» и мне интересно посмотреть, как он будет играть в «Лечче». Но больше всего мне нравится Пио.

Я знаю его брата Себа и несколько раз видел его вживую в «Брешии». У него есть все, чтобы пробиться. Надеюсь, что он найдет себе место в «Интере», он может стать сюрпризом. Но чтобы оставаться на высоком уровне, нужно сносить все на пути.

– Что ты думаешь о деле Лукмана?

– Есть много странных историй, если их хорошо не знать, можно ошибиться. А в этом деле я вижу слишком много мнений.

Я давно пожалел о том жесте на «Сан-Сиро», когда снял футболку «Интера». Поэтому сейчас я говорю, что на месте Лукмана, с моим сегодняшним мышлением, я бы не удалял из соцсетей фотографии в футболке «Аталанты».

Это правда, что больше нет гербов, а игроки рано или поздно уходят. Но болельщики здесь ни при чем. Они заслуживают верности и уважения. И это касается не только болельщиков «Аталанты».

Пожелайте что-нибудь Марио.