У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
Бензема получил травму приводящей мышцы бедра.
Форвард «Аль-Хилаля» Карим Бензема получил травму приводящей мышцы бедра.
Участие 38-летнего француза в сегодняшнем матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Таавуном» находится под вопросом. Решение примут в день игры.
В 3 матчах текущего чемпионата за «Аль-Хилаль» на счету Бензема 3 гола и 1 ассист.
Ранее в сезоне нападающий провел 14 игр за «Аль-Иттихад», забив 8 мячей.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт журналиста Фабрицио Романо в X
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Хиляль сливает чемпионат,а это значит БОЙКОТ примадонна 🇵🇹 увенчался успехом
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем