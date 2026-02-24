У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом

Бензема получил травму приводящей мышцы бедра.

Форвард «Аль-Хилаля » Карим Бензема получил травму приводящей мышцы бедра.

Участие 38-летнего француза в сегодняшнем матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Таавуном » находится под вопросом. Решение примут в день игры.

В 3 матчах текущего чемпионата за «Аль-Хилаль» на счету Бензема 3 гола и 1 ассист.

Ранее в сезоне нападающий провел 14 игр за «Аль-Иттихад», забив 8 мячей.