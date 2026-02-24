У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
Кэррик приближается к рекорду Сульшера по первым играм во главе «МЮ» без поражений.
У Майкла Кэррика нет поражений с «Манчестер Юнайтед» в первых 9 матчах (7 побед, 2 ничьих) за два периода работы в качестве тренера.
Это третий показатель в истории клуба. Рекорд у Оле-Гуннара Сульшера, который не проигрывал с «красными дьяволами» в первых 11 матчах. Второй результат у Герберта Бэмлетта (10 игр).
В текущем сезоне «МЮ» при Кэррике провел 6 матчей (5 побед и ничья), в 2021 году – три (2 победы и ничья).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
С Виллой надо взять реванш. МЮ явно команда на топ-3.
Качать гения! Надеюсь Кэррик будет с МЮ надолго.
Пока начало очень впечатляет. Прям уже не терпится посмотреть полноценый сезон Кэрика. Если ещё руководство грамотно усилит команду, есть робкая надежда что в сезоне 26/27 даже на титул замахнуться не грех
Выиграли 4-5 матчей и уже разговори о титул пошли))
про титул конечно насмешил
молодец, Майкл 🤝
АПЛ нужен сильный МЮ!
Ну волшебник же, нет!
Пока вообще не вижу разницы между Карриком и Сульшером, тем более Каррик работал в его штабе и довольно-таки сильно влиял на игиу команды. Отличная игра против топов и тяжелые матчи против середняков.
Я не болельщик Манчестер Юнайтед, но мне нравится команда Каррика, и сам Майкл хорошо смотрится на бровке, и одет солидно. Я с самого начала был против его ухода когда он временно возглавил клуб на два матча. Время конечно покажет насколько он хорош для такого клуба, для моего поколения это великий клуб, и я желаю Каррику успехов на долгие годы, и чтобы красные дьяволы снова стали великими
Главное попасть в ЛЧ
Я не помню, у Кэррика за два прихода 9 побед, а у Сульшера? Разом за один заход?
