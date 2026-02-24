12

У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр

Кэррик приближается к рекорду Сульшера по первым играм во главе «МЮ» без поражений.

У Майкла Кэррика нет поражений с «Манчестер Юнайтед» в первых 9 матчах (7 побед, 2 ничьих) за два периода работы в качестве тренера.

Это третий показатель в истории клуба. Рекорд у Оле-Гуннара Сульшера, который не проигрывал с «красными дьяволами» в первых 11 матчах. Второй результат у Герберта Бэмлетта (10 игр).

В текущем сезоне «МЮ» при Кэррике провел 6 матчей (5 побед и ничья), в 2021 году – три (2 победы и ничья).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
С Виллой надо взять реванш. МЮ явно команда на топ-3.
Качать гения! Надеюсь Кэррик будет с МЮ надолго.
Пока начало очень впечатляет. Прям уже не терпится посмотреть полноценый сезон Кэрика. Если ещё руководство грамотно усилит команду, есть робкая надежда что в сезоне 26/27 даже на титул замахнуться не грех
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Пока начало очень впечатляет. Прям уже не терпится посмотреть полноценый сезон Кэрика. Если ещё руководство грамотно усилит команду, есть робкая надежда что в сезоне 26/27 даже на титул замахнуться не грех
Выиграли 4-5 матчей и уже разговори о титул пошли))
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Пока начало очень впечатляет. Прям уже не терпится посмотреть полноценый сезон Кэрика. Если ещё руководство грамотно усилит команду, есть робкая надежда что в сезоне 26/27 даже на титул замахнуться не грех
про титул конечно насмешил
АПЛ нужен сильный МЮ!
Ну волшебник же, нет!
Пока вообще не вижу разницы между Карриком и Сульшером, тем более Каррик работал в его штабе и довольно-таки сильно влиял на игиу команды. Отличная игра против топов и тяжелые матчи против середняков.
Я не болельщик Манчестер Юнайтед, но мне нравится команда Каррика, и сам Майкл хорошо смотрится на бровке, и одет солидно. Я с самого начала был против его ухода когда он временно возглавил клуб на два матча. Время конечно покажет насколько он хорош для такого клуба, для моего поколения это великий клуб, и я желаю Каррику успехов на долгие годы, и чтобы красные дьяволы снова стали великими
Главное попасть в ЛЧ
Я не помню, у Кэррика за два прихода 9 побед, а у Сульшера? Разом за один заход?
Рекомендуем