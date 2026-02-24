У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр

Кэррик приближается к рекорду Сульшера по первым играм во главе «МЮ» без поражений.

У Майкла Кэррика нет поражений с «Манчестер Юнайтед » в первых 9 матчах (7 побед, 2 ничьих) за два периода работы в качестве тренера.

Это третий показатель в истории клуба. Рекорд у Оле-Гуннара Сульшера , который не проигрывал с «красными дьяволами» в первых 11 матчах. Второй результат у Герберта Бэмлетта (10 игр).

В текущем сезоне «МЮ» при Кэррике провел 6 матчей (5 побед и ничья), в 2021 году – три (2 победы и ничья).