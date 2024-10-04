У сына Гудьонсена ассист с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» – где раньше блистал отец!

Эйдур наблюдал с трибун.

Матч «Челси» и «Гента» (4:2) привлек красивым семейным сюжетом.

В старте у гостей вышел 22-летний нападающий Андри Гудьонсен – сын бывшего игрока «Челси» и «Барселоны» Эйдура Гудьонсена. Гудьонсен-младший еще и отметился ассистом на первый гол «Гента».

Блеснул на «Стэмфорд Бридж» через 20 лет после отца.

Гудьонсена любили за результативность и универсальность, Моуринью называл исландца «белокурым Марадоной»

Эйдур Гудьонсен играл за «Челси» шесть лет: 78+40 в 263 матчах (по всем показателям – лучшие результаты в карьере).

Ярких моментов было предостаточно: забивал через себя «Лидсу», а после победы над «Вест Хэмом» в 2006-м Жозе Моуринью назвал исландца «белокурым Марадоной» – настолько впечатлил в полузащите. Он переместился глубже из тактических соображений как раз при Моуринью.

На острие тогда был Дидье Дрогба, так что за нападение можно было не беспокоиться. Зато Гудьонсен помогал строить атаки и в последних сезонах чередовал эту роль с атакующей.

В 2006-м Гудьонсен ушел в «Барселону». На прощание оценил годы в «Челси»: «Неплохо для парня с небольшого северного острова!»

Семья Гудьонсенов – футбольная. До Эйдура блистал отец Арнор, сейчас играют все три сына

22-летний Андри представляет уже третье футбольное поколение в истории семьи – все началось с Арнора Гудьонсена, отца Эйдура.

Арнор был одним из самых известных футболистов Исландии и в основном блистал в Бельгии за «Локерен» и «Андерлехт». С последними даже выходил в финал Кубка УЕФА-1983/84, но уступил там «Тоттенхэму» (2:2, 3:4 по пенальти).

В апреле 1996-го Арнор сыграл за Исландию в одном матче с сыном Эйдуром – против Эстонии. 18-летний Эйдур заменил 35-летнего отца – такое произошло впервые в истории сборных.

У самого Эйдура три сына, все футболисты – 18-летний Даниэль, 22-летний Андри и 26-летний Свейнн. Первый совсем юн и пока набирается опыта в молодежке «Мальме». Третий мелькает в скромных клубах, лучше всего себя проявил пока в шведском «Эльфсборге».

Гораздо ярче смотрится Андри. Он играл за молодежки «Реала» и «Барсы», но до основы не добрался.

Нападающий раскрылся в шведском «Норчепинге», оттуда перешел в датский «Люнгбю», наколотил 13 мячей за сезон и заслужил переход в «Гент». В Бельгии пока оформил 2+1. В первом же матче в еврокубках вышел в старте – сразу против «Челси».

19 лет назад Эйдур отмечал титул АПЛ с маленьким Андри на «Стэмфорд Бридж». Теперь Гудьонсен-младший оформил ассист на глазах у отца – Эйдур смотрел с трибун.

«МЮ» еле выжил, топ-серия у «Тоттенхэма», а у ПАОКа – черная, «Челси» хорош, 6:2 сделали чудо-пасом. Главное в 34 (!) матчах ЛЕ и ЛК

Фото: Tom Goyvaerts/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Shaun Botterill