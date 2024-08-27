Мюллер следит за молодежью «Баварии» в аренде. Томас поздравил Ваннера с первым голом в Бундеслиге

В январе 2022 года Пауль Ваннер стал самым молодым игроком «Баварии» в истории Бундеслиги. Вингеру было 16 лет и 15 дней, когда он вышел на поле в матче с менхенгладбахской «Боруссией».

Пауль не смог закрепиться в основе Рекордмайстера, но расставаться с талантливым игроком клуб отказался. В 2023 году мюнхенцы отдали юношу в аренду «Эльверсбергу», за который он забил шесть голов в 28-ми матчах.

Новый сезон Ваннер начал с еще одной аренды – уже в Бундеслиге. Вингер проведет кампанию в составе «Хайденхайма».

В первом же официальном матче за команду Франка Шмидта Пауль забил гол: он отличился в игре первого тура против «Санкт-Паули». Для Ваннера мяч стал дебютным в высшем дивизионе чемпионата Германии.

За арендованной молодежью «Баварии» следит Мюллер. Томас поздравил юношу в соцсетях, а Пауль в ответ назвал раумдойтера легендой.

В комментариях также отметились Матис Тель и Райан Гравенберх, который перебрался из «Баварии» в «Ливерпуль».

«Хайденхайм» не стал жалеть дебютанта Бундеслиги: «Санкт-Паули» уступил со счетом 0:2. А «Бавария» начала сезон с непростой победы над «Вольфсбургом». До 65-й минуты мюнхенцы уступали, ход встречи перевернул выход Мюллера.

Здорово, что Томас подбадривает молодежь.

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