Какая неделя! Сафонов засушил в ЛЧ, Головин обыграл «Барсу», Миранчук и Чалов забили по первому, Слуцкий устроил чудо-камбэк

Правда, в лиге Сафонов пропустил и не выиграл.

Удивительная концентрация позитива для самых видных россиян в футболе за границей.

О каждом из этих событий мы рассказывали отдельно, но теперь хочется зафиксировать, как много яркого и успешного уместилось в эти дни.

Сафонов дебютировал за «ПСЖ»: сразу сухарь в ЛЧ

Оказалось, ждать шанса не так и долго. Матвей был наготове, когда Джанлуиджм Доннарумма получил травму, ворвался в старт «ПСЖ» на первый тур Лиги чемпионов – и сыграл на ноль против «Жироны» . Работы там было мало, но какая разница.

Сафонов уже провел и вторую игру за парижан – в Лиге 1 тоже дебютировал. Правда, от «Реймса» пропустил довольно быстро, хоть вины Матвея в эпизоде и не найти. А «ПСЖ» впервые в сезоне потерял очки, ответили только одним голом Усмана Дембеле.

Миранчук забил «Интеру» Месси. Красоту под паровозный гудок

Алексей спас для «Атланты» ничью в матче против одного из лидеров – причем когда главные звезды «Майами» были на поле. Сразу же создал шикарный хайлайт , гол в дальний угол ударом из-за штрафной очень красивый.

Кстати, расслышали, что на арене в Атланте сразу после прозвучал паровозный гудок ? Это не из-за прошлого Миранчука в «Локо», а местная традиция. Приятное совпадение.

Головин помог обыграть «Барсу». И затроллил сам себя

Александр вышел на второй тайм домашнего матча против «Барселоны», и хоть не забил сам, активнее всех на своем отрезке обострял. При нем на поле «Монако» забил второй мяч в большинстве и благодаря этому вернулся в Лигу чемпионов с малоожидаемой победы .

После игры Головин вспомнил про свой мемный древний пост в ВК – и устроил в телеграм-канале оммаж . Смешно! А еще приятнее, что вообще возник повод.

Чалов впервые забил за ПАОК. Пяткой из-за штрафной при выносе вратаря

У Федора долго не получалось, гол пришел только в восьмом матче за греческую команду. Забил на 89-й минуте четвертый мяч при победе 4:1.

Зато удалось очень ярко ! Форвард не выключился, когда мяч был в руках у вратаря соперника, не стал раздражаться после толчка, а наказал тем, что очень вовремя поднял ногу. Заблокировал вынос с руки так, что получился гол.

Перед игрой руководству ПАОКа приходилось успокаивать, что в Чалова по-прежнему верят, несмотря на начало без голов. И вот сразу первый.

Бонус: «Шанхай» Слуцкого камбэкнул в суперстиле. 2:1 из 0:1 за минуту на 90-й

Этот герой выдает позитив большими порциями. Леонид Слуцкий в лучшей чемпионской гонке за всю историю китайского футбола, к 89-й минуте игры с «Тяньцзинь» казалось, что не уйти от второго китайского поражения.

Но у «Шеньхуа» нашелся супергерой: 37-летний Юй Ханьчао забил сначала из штрафной, а следом и из-за. В течение минуты с небольшим 0:1 превратились в 2:1 . А наши комментаторы натурально чуть не сошли с ума: почти плакали и сорвали голос. Артем Терентьев аж виртуально на поле радоваться побежал.

«Шанхай» Слуцкого за четыре тура до конца в двух очках от «Шанхай Порта». Золото еще очень даже возможно, «Порт» в субботу еле вырвал свою победу.

А в среду полуфинал Кубка Китая – дерби «Шеньхуа» с «Портом», предпоследний шаг Леонида ко второму китайскому трофею.

Рекордный старт «Баварии»: четыре победы с разницей 16:3. Компани начал мощнее Гвардиолы и Анчелотти

Фото: eastnews.ru /FRANCK FIFE