0:1 ⏩ 2:1 за минуту! «Шанхай» Слуцкого спас шанс на чемпионство – голом в стиле Компани

Мегакамбэк.

Что-то невероятное сотворил «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого: в игре с «Тяньцзинь Цзиньмэнь» летели 0:1 к 89-й, но перевернули матч за минуту и выиграли!

Вы только посмотрите!

Такие важные три очка в чемпионской гонке с «Шанхай Порт». От лидера команда Слуцкого все еще отстает на два балла – конкурент тоже вырвал в самом конце.

2:1 из 0:1 на 90-й! Детали чудесного спасения «Шанхая»

«Шанхай» ужасно стартовал: пропустил уже на третьей минуте: вингер Ба Дунь навесил в штрафную, а Альбион Адеми идеально ударил головой с линии штрафной. Просто перекинул 192-сантиметрового вратаря Бао Ясюна.

На 11-й минуте травмировался Жоау Тейшейра – один из ключевых игроков при Слуцком. Такая потеря еще скажется на финише напряженного сезона.

Без него вскрывать соперников тяжелее, а «Тяньцзинь» как раз закрылся в штрафной. Пришлось придумывать что-то новое, но почти весь матч «Шанхай» страдал. 27 ударов и парочка опасных моментов – соперник держался.

Но против магии Слуцкого не попрешь. «Шанхай» снова отыгрался в концовке, каким-то чудом дубль оформил 37-летний Юй Ханьчао. На 89-й минуте замкнул пас Сефаса Малеле, прокатил прямо между ног вратарю.

А через минуту идеально ударил издали в стиле Венсана Компани – наверняка кто-то просил не бить! Ханьчао не послушал.

Отмечали всей командой.

0:1 ⏩ 2:1 за минуту с небольшим!

Слуцкий продолжает погоню за титулом. «Порт» тоже еле выиграл

«Шанхай Шеньхуа» на два очка отстает от лидирующего «Порта». Впереди у команды Слуцкого финиш исторического сезона.

✈️ «Циндао Хайню», 12-е место;

🏠 «Хэнань», восьмое место;

🏠 «Шэньчжэнь Пен Сити», 14-е место;

✈️ «Чэнду Жунчэн», идут третьими.

Надо выигрывать самим и верить в потерю очков «Порта», а это редкость. Хотя в субботу было близко: вели у середняка «Чанчуня» 2:0 к 10-й минуте (в том числе благодаря тому, что в свои забил экс-игрок тульского «Арсенала» Стопилла Сунзу) и 3:1 на 29-й, но за три минуты второго тайма упустили преимущество и заходили в концовку при 3:3. Правда, супербомбардир У Лэй на 84-й принес победу 4:3.

Матч «Порта» закончился прямо перед стартом Слуцкого – до последнего была надежда, что конкурент потеряет очки, а тогда бы победа «Шеньхуа» выводила на первое место. Все-таки нет, остались два очка разницы. У «Порта» тоже напряженный календарь, через тур играть с «Чэнду» с третьего места. А ведь параллельно идет азиатская Лига чемпионов: Слуцкого дальше ждет выезд в Малайзию к «Дарул Такзим», затем непростой домашний матч с японским «Кавасаки Фронтале». Эти матчи накладываются на тяжелый календарь в чемпионате.

К тому же в среду, 25 сентября, «Шеньхуа» и «Порт» встретятся четвертый раз в сезоне – в полуфинале Кубка Китая.

Верим в золотой дубль Слуцкого?

Б-е-з-у-м-н-ы-й камбэк Слуцкого: за минуту из 0:1 в 2:1 на 90-й! Наш комментатор чуть не плакал

Фото: East News /stringer / ImagineChina / Imaginechina via AFP