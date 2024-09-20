Миранчук забил за «Атланту» под паровозный гудок. Прямо как в «Локомотиве»!

Как дома.

Алексей Миранчук шикарно сравнял счет против «Интера Майами» (2:2), но привлек внимание паровозный гудок, прозвучавший сразу после гола.

Ничего не напомнило? Очень похоже на «Локомотив».

Это дань уважения истории города. Гудок дебютировал на матче НФЛ, заказали у специальной компании к открытию арены

Очевидно, с московским клубом это никак не связано. Так «Атланта» отдает честь истории города, которая тесно связана с железными дорогами (об этом ниже).

На стадионе установлен настоящий паровозный гудок!

Изначально он появился в 2017-м на матче команды НФЛ «Атланта Фэлконс». Дебютировал вместе с открытием стадиона «Мерседес Бенц Стэдиум» – он общий для обеих команд.

К созданию гудка отнеслись серьезно и обратились в фирму HornBlasters, специализирующуюся на производстве устройств. Представители компании несколько раз ездили на стадион команды: изучали акустики и выбирали оптимальное место.

Для «Фэлконс» подобрали модифицированную версию, которая может сигналить больше раза за минуту, а для активации сигнала разработали 110-вольтовый красный кнопочный переключатель.

Запустить его могут и обычные болельщики – прямо как в поезде! Шнур расположили прямо в чаше стадиона.

А само устройство – на верхотуре.

Вскоре сигнал стал звучать и в матчах МЛС.

Атланту назвали в честь железной дороги

Топоним появился благодаря бренду Western&Atlantic – так называлась железная дорога на востоке США и государственная компания, финансирующая ее строительство. Ветку в штате Джорджия в сторону Теннесси заложили в 1836-м, а компанию основали в 1850-м.

Первой станцией по маршруту стало основанное в 1837-м поселение Терминус. Этим словом называли любые конечные станции, у него античное происхождение. Римляне верили в Терминуса – божество, покровительствующее границам. В 1843-м городок переименовали в Мартасвилл – в честь Марты, дочери местного плантатора и экс-губернатора Вильсона Лампкина. Топоним не прижился и через два года городу снова выбирали имя. Железнодорожный инженер Джон Томпсон предложил вариант Атлантика-Пацифика, намекая, что через станцию проследуют поезда, пересекающие весь континент от Атлантического до Тихого океана. Название было слишком громоздким и его сократили до «Атланта». С тех пор город не переименовывали.

Атланта долго оставалась важным транспортным узлом США. Сегодня город один из ведущих коммерческих центров США. Здесь находится 17 корпораций из списка Fortune 500 – перечня самых богатых и влиятельных компаний страны. Больше только в Нью-Йорке и Хьюстоне.

Однако историю и традиции помнят и чтят. Отличный пример – прямо на стадионе «Атланты Юнайтед».

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Фото: Gettyimages /Kevin C. Cox / Staff; x.com