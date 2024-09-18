«Ливерпуль» разобрал «Милан» – благодаря защитникам. А ведь пропустил уже на 3-й
Забили Конате и Ван Дейк.
«Ливерпуль» классно вкатился в обновленную Лигу чемпионов, хотя пропустил от «Милана» уже на 3-й минуте.
Но дальше итальянцы задрожали и получили 1:3.
«Ливерпуль» пропустил 2 атаки за 3 минуты. А потом получал только «Милан»
«Милан» идеально начал – две быстрых атаки за три минуты.
Сначала Тейани Рейндерс умчался к штанге и прострелил на пустые – судьи зафиксировали офсайд, но эпизод все равно заметный. А уже через минуту «Милан» забил. Провал в обороне «Ливерпуля»: Кристиан Пулишич вообще без сопротивления промчался по правому флангу и пробил низом в угол.
Дальше трещала уже только оборона «Милана». Мо Салах попал в перекладину, потом включился центральный защитник Ибраима Конате – среагировал на подачу Трента Александера-Арнолда со штрафного. 1:1 к середине первого тайма.
«Ливерпуль» не отказался от давления и уже на 41-й повел – благодаря угловому. Константинос Цимикас навесил, Вирджил ван Дейк забил. А Салах засадил в перекладину и перед вторым голом.
«Милан» совсем поплыл, а в начале второго тайма еще и сломался Майк Меньян – один из немногих миланцев, кто смотрелся уверенно: пять сэйвов, хоть дважды и не выручил. Вратарь столкнулся с вингером «Ливерпуля» Диогу Жотой – португалец наступил ему на ногу. Но дискомфорт у француза был и до этого – к моменту стыка с Жотой запасной вратарь уже разминался после подозрения на повреждение в первом тайме.
Вместо опытного Меньяна вышел 19-летний воспитанник «Милана» Лоренцо Торрьяни. Пропустил только от Доминика Собослаи, претензий к вратарю ноль. Венгр, кстати, ровно пять лет назад забил дебютный гол в Лиге чемпионов за «Зальцбург», теперь впервые отличился за «Ливерпуль».
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Главное вокруг результата.
● У «Ливерпуля» шесть побед над «Миланом» подряд, если считать товарняки. Итальянцы не побеждали с финала ЛЧ-2006/07.
● Паулу Фонсека только ищет себя в «Милане»: в прошлом матче разгромили «Венецию» (4:0), до этого дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. К текущему 10-му месту в чемпионате добавили неудачный старт в ЛЧ.
● «Ливерпуль» не уступает по угловым в ЛЧ с апреля 2021-го – 23 матча подряд. Из них – 21 победа и две ничьих. Тренд продлили, а «Милан» еще и дважды пропустил со стандартов.
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А вот еще любопытные детали вокруг матча
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Фото: Gettyimages.ru/Pier Marco Tacca, Marco Luzzani
Ну а про Пиоли уже заколебали. С ним игра была тоже убогая в последние сезоны. Хотя надо отдать должное, сезон он всегда хорошо начинал. Заканчивал за упокой правда. Расстаться с ним было правильным решением, но при этом надо было и назначать хорошего тренера, а не этого валенка. Он должен спасибо сказать вратарю Венеции, который привез 3 гола за первую победу.
И Гравенберх уже который матч очень хорош!!
С МЮ(если не путаю), тож в 2 голах сам все потушил, и сам развил
Оч радостно видеть, как набирает форму
Ливер удивительно гладко прошел смену тренера.