«Ливерпуль» разобрал «Милан» – благодаря защитникам. А ведь пропустил уже на 3-й

Забили Конате и Ван Дейк.

«Ливерпуль» классно вкатился в обновленную Лигу чемпионов, хотя пропустил от «Милана» уже на 3-й минуте.

Но дальше итальянцы задрожали и получили 1:3.

«Ливерпуль» пропустил 2 атаки за 3 минуты. А потом получал только «Милан»

«Милан» идеально начал – две быстрых атаки за три минуты.

Сначала Тейани Рейндерс умчался к штанге и прострелил на пустые – судьи зафиксировали офсайд, но эпизод все равно заметный. А уже через минуту «Милан» забил. Провал в обороне «Ливерпуля»: Кристиан Пулишич вообще без сопротивления промчался по правому флангу и пробил низом в угол.

Дальше трещала уже только оборона «Милана». Мо Салах попал в перекладину, потом включился центральный защитник Ибраима Конате – среагировал на подачу Трента Александера-Арнолда со штрафного. 1:1 к середине первого тайма.

«Ливерпуль» не отказался от давления и уже на 41-й повел – благодаря угловому. Константинос Цимикас навесил, Вирджил ван Дейк забил. А Салах засадил в перекладину и перед вторым голом.

«Милан» совсем поплыл, а в начале второго тайма еще и сломался Майк Меньян – один из немногих миланцев, кто смотрелся уверенно: пять сэйвов, хоть дважды и не выручил. Вратарь столкнулся с вингером «Ливерпуля» Диогу Жотой – португалец наступил ему на ногу. Но дискомфорт у француза был и до этого – к моменту стыка с Жотой запасной вратарь уже разминался после подозрения на повреждение в первом тайме.

Вместо опытного Меньяна вышел 19-летний воспитанник «Милана» Лоренцо Торрьяни. Пропустил только от Доминика Собослаи, претензий к вратарю ноль. Венгр, кстати, ровно пять лет назад забил дебютный гол в Лиге чемпионов за «Зальцбург», теперь впервые отличился за «Ливерпуль».

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Главное вокруг результата.

● У «Ливерпуля» шесть побед над «Миланом» подряд, если считать товарняки. Итальянцы не побеждали с финала ЛЧ-2006/07.

● Паулу Фонсека только ищет себя в «Милане»: в прошлом матче разгромили «Венецию» (4:0), до этого дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. К текущему 10-му месту в чемпионате добавили неудачный старт в ЛЧ.

● «Ливерпуль» не уступает по угловым в ЛЧ с апреля 2021-го – 23 матча подряд. Из них – 21 победа и две ничьих. Тренд продлили, а «Милан» еще и дважды пропустил со стандартов.

Команда Арне Слота не загрустила после сенсационного поражения от «Ноттингема» в АПЛ (0:1). Хоть и пропустила во втором матче подряд.

А вот еще любопытные детали вокруг матча

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Фото: Gettyimages.ru /Pier Marco Tacca, Marco Luzzani