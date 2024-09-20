«Барса» начала ЛЧ с глупого удаления. И проиграла «Монако» (Головин не забил)

«Барселона» завершила прошлую ЛЧ с удалением – так же начала и эту.

Четвертьфинал с «ПСЖ» весной испортило удаление Рональда Араухо на 30-й минуте, после чего парижане настреляли четыре гола. Сейчас уже на 10-й минуте матча против «Монако» удалился Эрик Гарсия.

Жюль Кунде отпасовал Марку-Андре Тер Стегену, которого прессинговал Бреэль Эмболо. У немца три опции для короткой передачи: по краям штрафной стоят открытые Мартинес и Кубарси, из центра опускается Эрик Гарсия – в этом матче он играл опорника.

Тер Стеген выбрал самый опасный вариант – Гарсию, которого накрывал Такуми Минамино. Эрик бежал к воротам по прямой, но в последний момент вильнул вниз – в момент передачи.

Получился идеальный пас на Минамино.

Гарсии пришлось валить японца, главный судья Аллард Линдхут расценил это как фол последней надежды: Минамино с партнером вываливались на Тер Стегена, Мартинес и Кубарси никак не успевали бы.

Возможно, именно Гарсии не хватило при голе Магна Аклиуша: француз сместился с фланга в зону левого опорника «Барсы» – Педри не остановил.

А почему вообще Гарсия опорник?

Эрик вообще-то центральный защитник, но выходит выше вынужденно – просто у «Барселоны» вообще нет опорников. Считаем: Марк Берналь, на которого сделал ставку Флик в начале сезона, порвал кресты ; «Барселона» не продлила контракт с Серджи Роберто, отпустила Илкая Гюндогана и отдала «Жироне» даже Ориоля Ромеу, Андреас Кристенсен тоже травмирован. Остаются Марк Касадо и Эрик Гарсия – они и вышли в старте на «Монако».

На следующий тур ЛЧ против «Янг Бойз» Флику придется искать нового опорника – может, так Тер Стегену будет спокойней.

Надежду «Барсе» вернул Ямаль, у которого только один матч сезона без результативных действий

Начало матча – двойной удар по «Барсе»: на 11-й минуте красная карточка, еще через пять – пропущенный гол. 22-летний полузащитник «Монако» Магн Аклиуш дотащил мяч до штрафной и неожиданно ударил в ближний угол – 1:0.

Надежду вернул Ламин Ямаль – сравнял на 28-й. В чем-то этот гол был похож – мяч тоже полетел в ближний, но пущен был из-за штрафной. Кстати, Ямаль второй в списке самых молодых авторов голов ЛЧ, а первый Ансу Фати, который забил в 17 лет и 40 дней. Ламин старше на 28 дней.

Ямаль сыграл восемь матчей за клуб и сборную в новом сезоне: забивал «Атлетику», «Жироне» (дважды) и «Монако», ассистировал в играх с «Валенсией», «Райо Вальекано», «Вальядолидом» (дважды) и сборной Швейцарии. Убереглись только сербы (и не только от него – 0:0 с Испанией).

Во втором тайме «Барса» пыталась контратаковать, а у «Монако» шансы упустили Минамино и Вандерсон. Бразилец исправился на 72-й минуте – вывел 18-летнего Джорджа Иленикену один на один: тот удрал от Иньиго Мартинеса и сильно пробил в тер Стегена – мяч улетел от него улетел в ворота.

Иленикена – самый молодой автор гола в ЛЧ за «Монако»! Даже Килиан Мбаппе был старше – на 29 дней.

В конце игры Балогун упал в борьбе с Алексом Бальде – судья Аллард Линдхут поставил пенальти в ворота «Барсы», но после ВАР отменил решение.

Правда, «Монако» все равно довел дело до победы.

Головин вышел в перерыве

Александр Головин не играл в группе ЛЧ с 2018 года – тогда провел с «Монако» три гостевые игры против «Атлетико», «Боруссии» Д и «Брюгге», в Бельгии оформил голевой пас. Дальше дважды вылетал с «Монако» в квалификации.

Гимн ЛЧ он послушал, сидя на скамейке, а в перерыве заменил подвисшего на желтой карточке Ламина Камара.

С «Барсой» Головин не забил и не ассистировал, но к голевому пасу был близок на 81-й минуте – вывел Фоларина Балогуна на удар – тот опасно пробил под углом, но не попал в створ.

За 45+ минут у Головина только четыре неточных паса из 33, прошла одна обводка из двух и три длинных передачи из пяти. Плюс заработал фол.

«Монако» прервал ужасную серию – 13 матчей в группе без побед

Последний сезон в группе ЛЧ «Монако» провел в 2018/19 – тогда набрал всего очко. Вообще, прошлые 13 матчей на групповых этапах – катастрофа: монегаски не выиграли ни одного, а проиграли целых десять.

Последняя победа в группе случилась в ноябре 2016-го – 2:1 над «Тоттенхэмом» – в сезон, когда в плей-офф «Монако» прошел «Ман Сити» и «Боруссию» Д, уступив в полуфинале «Ювентусу». С тех пор – два слабых групповых этапа и два вылета в квалификации от «Шахтера» и «ПСВ».

«Монако» прервал и свою неудачную серию в ЛЧ, и чужую удачную в этом сезоне: «Барселона» с Ханси Фликом так здорово стартовала в Ла Лиге с пятью побед и разницей 17:4, но первый матч в ЛЧ проиграла.

Головин в следующем туре Лиги 1 встретится с Далером Кузяевым – «Монако» принимает «Гавр», а в ЛЧ предстоит поездка в Загреб к проигравшему 2:9 «Динамо». «Барса» на выходных отправится в гости к «Вильярреалу», а в ЛЧ примет «Янг Бойз».

Фото: East News /Matthieu Mirville / DPPI via AFP, AP Photo/Laurent Cipriani; IMAGO/FRED PORCU/Global Look Press