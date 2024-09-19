«Байер» разбил «Фейеноорд» – 4:0 уже в первом тайме! От Виртца не спастись
Дубль в дебюте ЛЧ.
Вывеска «Фейеноорд» – «Байер» обещала голы и оправдала себя. Правда, все они влетали в одни ворота – и все четыре в первом тайме. Событий в нем – на целый матч: и крутой дебют в ЛЧ Флориана Виртца, и два ассиста Джереми Фримпонга за шесть минут, и классный предголевой пас Виктора Бонифасе. И даже странная ошибка вратаря.
Виртц забил уже на 5-й минуте
Получив мяч от Роберта Андриха, Виртц пробил из-за штрафной в правый угол – голкипер Тимон Велленройтер не дотянулся. В дебютной игре в ЛЧ Виртц забил еще и самый ранний выездной гол «Байера» в истории турнира.
«Фейеноорд» ответил уже через четыре минуты, но гол отменили из-за офсайда. Голландцы активничали, а забивал «Байер». На 30-й отличился Алехандро Гримальдо после прострела Фримпонга, но больше интересно, как мяч попал к Фримпонгу.
Вот что придумал Бонифасе – замахнулся правой ногой, а мяч двинул левой:
Артем Денисов в телеграм-канале «Аргонавтика» напомнил, что Бонифасе уже так делал год назад – в матче первого тура Бундеслиги против «Лейпцига». И даже не один раз.
Третий гол забил Виртц на 36-й минуте – стал первым немцем с дублем в дебютном матче ЛЧ, а Фримпонг оформил дубль из ассистов всего за шесть минут.
Вратарь «Фейеноорда» подарил четвертый гол
0:3 – это еще не все беды хозяев в первом тайме. На 44-й минуте Велленройтер после удара Эдмонда Тапсоба пропустил мяч и под ногой, и под рукой.
0:4 в первом тайме. Катастрофа.
«Фейеноорд» прервал красивую беспроигрышную серию, которая длилась с прошлого года!
Последнее поражение «Фейеноорда» датировано 13 декабря 2023-го – тогда тоже в ЛЧ голландцы уступили 1:2 «Селтику». С тех пор команда сыграла 31 матч во всех турнирах – но никому не проиграла в основное время. «Фейеноорд» вылетал в Лиге Европы от «Ромы» – но в серии пенальти.
Сложно было ожидать сухого матча от «Байера» и даже одного пропущенного гола – например, в прошлом сезоне Бундеслиги команда Хаби Алонсо только в шести играх забивала меньше двух (2+ у нее в каждой из трех игр и сейчас). Но четыре в первом тайме – вау!
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«Байер» в следующем матче ЛЧ сыграет с «Миланом». «Фейеноорд» отправится в гости к «Жироне».
Матчи ЛЧ в четверг – эксклюзивная неделя на старте. Зачем?
Фото: Gettyimages/Dean Mouhtaropoulos
голландцам не везло - глупейший автогол, два мяча отменили из-за небольших офсайдов, а Байер даже 2 xG не набил (хотя во втором тайме и смысла не было напрягаться)
исход конечно по игре, но счёт чересчур жесток
А я разбил себе лицо фейспалмами, потому что увидел таблицу бомбардиров ЛЧ, состряпанную спортцом, и статистику по турниру.
Вы себе представляете, таки эти чудотворцы до сих пор вывешивают статистику по квалификации, хотя уже третий день идет основной турнир.
Так у них жеж там Жуниньо из Карабаха лучший бомбардир, кто бы мог подумать.
А вот так сделать не судьба, для этого голова нужна:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/statistics/
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