«Байер» разбил «Фейеноорд» – 4:0 уже в первом тайме! От Виртца не спастись

Дубль в дебюте ЛЧ.

Вывеска «Фейеноорд» – «Байер» обещала голы и оправдала себя. Правда, все они влетали в одни ворота – и все четыре в первом тайме. Событий в нем – на целый матч: и крутой дебют в ЛЧ Флориана Виртца, и два ассиста Джереми Фримпонга за шесть минут, и классный предголевой пас Виктора Бонифасе. И даже странная ошибка вратаря.

Виртц забил уже на 5-й минуте

Получив мяч от Роберта Андриха, Виртц пробил из-за штрафной в правый угол – голкипер Тимон Велленройтер не дотянулся. В дебютной игре в ЛЧ Виртц забил еще и самый ранний выездной гол «Байера» в истории турнира.

«Фейеноорд» ответил уже через четыре минуты, но гол отменили из-за офсайда. Голландцы активничали, а забивал «Байер». На 30-й отличился Алехандро Гримальдо после прострела Фримпонга, но больше интересно, как мяч попал к Фримпонгу.

Вот что придумал Бонифасе – замахнулся правой ногой, а мяч двинул левой:

Артем Денисов в телеграм-канале «Аргонавтика» напомнил, что Бонифасе уже так делал год назад – в матче первого тура Бундеслиги против «Лейпцига». И даже не один раз.

Третий гол забил Виртц на 36-й минуте – стал первым немцем с дублем в дебютном матче ЛЧ, а Фримпонг оформил дубль из ассистов всего за шесть минут.

Вратарь «Фейеноорда» подарил четвертый гол

0:3 – это еще не все беды хозяев в первом тайме. На 44-й минуте Велленройтер после удара Эдмонда Тапсоба пропустил мяч и под ногой, и под рукой.

0:4 в первом тайме. Катастрофа.

«Фейеноорд» прервал красивую беспроигрышную серию, которая длилась с прошлого года!

Последнее поражение «Фейеноорда» датировано 13 декабря 2023-го – тогда тоже в ЛЧ голландцы уступили 1:2 «Селтику». С тех пор команда сыграла 31 матч во всех турнирах – но никому не проиграла в основное время. «Фейеноорд» вылетал в Лиге Европы от «Ромы» – но в серии пенальти.

Сложно было ожидать сухого матча от «Байера» и даже одного пропущенного гола – например, в прошлом сезоне Бундеслиги команда Хаби Алонсо только в шести играх забивала меньше двух (2+ у нее в каждой из трех игр и сейчас). Но четыре в первом тайме – вау!

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«Байер» в следующем матче ЛЧ сыграет с «Миланом». «Фейеноорд» отправится в гости к «Жироне».

Матчи ЛЧ в четверг – эксклюзивная неделя на старте. Зачем?

Фото: Gettyimages /Dean Mouhtaropoulos