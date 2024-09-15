Дичь дня: Бонифасе спустил шорты перед фанатами и схватил себя между ног. Говорит, тикток-тренд
А ведь его уже банили за фак после Суперкубка.
«Байер» разнес на выезде «Хоффенхайм» – 4:1. Все шоу украл форвард леверкузенцев Виктор Бонифасе: у нигерийца 2+1, а еще он запомнился сомнительным празднованием.
«Я не хотел никого провоцировать». Да-да, а зачем тогда шорты стянул и за пах себя схватил?
Все случилось на 30-й минуте: Бонифасе сделал 2:0 (это был его первый гол в Бундеслиге-2024/25), подбежал к трибуне и вдруг приспустил шорты, оставив только белые трусы.
Затем нападающий что-то продемонстрировал фанатам. Как будто даже схватил себя между ног.
Арбитр проигнорировал, а после второго гола Виктор тоже слегка приспустил шорты, хотя уже и не так явно.
Что это было? После матча игрок объяснился: «Я не хотел никого провоцировать. Это тикток-тренд в Нигерии».
Тренер Хаби Алонсо ушел от комментария: «Я не видел эпизода, у меня нет мнения по этому поводу прямо сейчас». Гранит Джака тоже немногословен: «Это его празднование. Мне все равно».
В прошлом сезоне Бонифасе с 21 голом в 34 матчах стал лучшим бомбардиром непобедимого «Байера». Хотя и пропустил несколько месяцев из-за травмы... паха.
Бонифасе уже банили в этом сезоне. Показал соперникам средний палец
Этот сезон Виктор начал с гола в Суперкубке, а после победы в серии пенальти он вдруг показал игрокам «Штутгарта» средний палец.
«Он хотел заставить нас чувствовать себя неудачниками», – возмущался тренер соперника Себастьян Хенесс, и сразу же сообщил о случившемся Хаби Алонсо. На пальцах объяснил, что произошло.
Тренер «Байера» отреагировал тогда так же, как и сейчас: «Я этого не видел, только что услышал».
Дисциплинарный комитет DFB все же провел расследование и наказал футболиста: штраф в 25 тысяч евро и бан на одну игру. Леверкузенцы легко отделались, так как дисквалификация попала на первый раунд Кубка с «Карл Цейссом» (1:0), которую Бонифасе наверняка бы пропустил и так.
Однако уже в третьем туре у бомбардира чемпионов новая выходка.
Почему у Нигерии столько классных нападающих?
Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
За ними не заржавеет, уж будьте уверены) Поэтому изредка таких надо одергивать)
Жёлтая и матч-два дисквалификации
Это проявление неуважения. Хамство откровенное
При желании можно и секс контекст увидеть. Там же семьями ходят?
"Банить за фак" - гениальный литературный оборот) Игроков в футболе отстраняют, а банят геймеров и пользователей сайтов, насколько мне известно.
Украсть шоу может и не очень звучит, но можно украсть внимание.
У вас довольно странная логика к тому же. Так можно все оправдать. Например, если есть слово "смайл", то почему бы слово улыбаться не заменить словом "смайлить"?) А раз есть слово чат, то почему не заменить "общаться" словом "чатиться"? Потом можно добавить "текстить" и прочий шлак)
Я написал лишь первые пришедшие мне слова в голову, я не заходил в словарь синонимов чтобы взять все-все подходящие слова – хотя мог так сделать, чтобы понтануться. Язык – живая и меняющаяся структура, в нём часто возникают новые слова и выражения, но лишь малое число из них приживается. Может и "украсть внимание" приживётся.