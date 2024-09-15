Дичь дня: Бонифасе спустил шорты перед фанатами и схватил себя между ног. Говорит, тикток-тренд

А ведь его уже банили за фак после Суперкубка.

«Байер» разнес на выезде «Хоффенхайм» – 4:1. Все шоу украл форвард леверкузенцев Виктор Бонифасе: у нигерийца 2+1, а еще он запомнился сомнительным празднованием.

«Я не хотел никого провоцировать». Да-да, а зачем тогда шорты стянул и за пах себя схватил?

Все случилось на 30-й минуте: Бонифасе сделал 2:0 (это был его первый гол в Бундеслиге-2024/25), подбежал к трибуне и вдруг приспустил шорты, оставив только белые трусы.

Затем нападающий что-то продемонстрировал фанатам. Как будто даже схватил себя между ног.

Арбитр проигнорировал, а после второго гола Виктор тоже слегка приспустил шорты, хотя уже и не так явно.

Что это было? После матча игрок объяснился: «Я не хотел никого провоцировать. Это тикток-тренд в Нигерии».

Тренер Хаби Алонсо ушел от комментария: «Я не видел эпизода, у меня нет мнения по этому поводу прямо сейчас». Гранит Джака тоже немногословен: «Это его празднование. Мне все равно».

В прошлом сезоне Бонифасе с 21 голом в 34 матчах стал лучшим бомбардиром непобедимого «Байера». Хотя и пропустил несколько месяцев из-за травмы... паха.

Бонифасе уже банили в этом сезоне. Показал соперникам средний палец

Этот сезон Виктор начал с гола в Суперкубке, а после победы в серии пенальти он вдруг показал игрокам «Штутгарта» средний палец.

«Он хотел заставить нас чувствовать себя неудачниками», – возмущался тренер соперника Себастьян Хенесс, и сразу же сообщил о случившемся Хаби Алонсо. На пальцах объяснил, что произошло.

Тренер «Байера» отреагировал тогда так же, как и сейчас: «Я этого не видел, только что услышал».

Дисциплинарный комитет DFB все же провел расследование и наказал футболиста: штраф в 25 тысяч евро и бан на одну игру. Леверкузенцы легко отделались, так как дисквалификация попала на первый раунд Кубка с «Карл Цейссом» (1:0), которую Бонифасе наверняка бы пропустил и так.

Однако уже в третьем туре у бомбардира чемпионов новая выходка.

Почему у Нигерии столько классных нападающих?

Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press