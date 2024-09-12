Oasis-форма «Сити» – красота! Начнут ЛЧ в стиле дебютного альбома Галлахеров

Группа как раз воссоединилась.

«Манчестер Сити» и группа Oasis как всегда неотделимы. Теперь у клуба есть форма, созданная совместно с Ноэлем Галлахером.

Она посвящена 30-летию альбома дебютного альбома группы Definitely Maybe – и «Сити» сыграет в ней уже скоро в Лиге чемпионов, с «Интером» в первом туре.

Форма – по обложке альбома. На съемках музыкантов заменили игроки

Это специальная разработка Puma, комплект называется Definitely City – аналогия предельно конкретная. Форма вдохновлена обложкой альбома, цветовая палитра с узорами в виде звуковых волн та же.

Саму обложку сделали в доме гитариста Oasis Пола Артурса – на ней все участники группы. Есть и связь с футболом – видно изображение экс-футболиста «Ман Сити» и сборной Англии Родни Марша.

Теперь дизайн обложки обновили, а музыкантов заменили Пеп Гвардиола, Кайл Уокер, Матео Ковачич, Эдерсон и футболистка женского «Ман Сити» Джесс Парк.

А так выглядит сама форма.

«Форма Definitely City – не просто предмет спортивной одежды, это чествование продолжающегося пути «Манчестер Сити» и дань культурному феномену, который находит отклик у поклонников по всему миру», – уверен представитель Puma Марко Мюллер.

Definitely Maybe – первый альбом Oasis. Сразу стал рекордным

Альбом вышел в августе 1994-го и стал самым продаваемым среди дебютных за все время в Великобритании. С тех пор продано более 8,5 млн копий по всему миру, альбом стал девять раз платиновым, регулярно попадал в исторические списки лучших от Rolling Stone или Spin, а по опросу читателей NME в 2006-м вообще был признан величайшим. В опросе Q через два года – тоже.

Песни Live Forever и Supersonic не срывали первые места в чартах, но и без этого стали известными на весь мир. Как и открывающая треклист Rock’n’roll Star.

Shakermaker и Cigarettes & Alcohol – тоже хиты.

Ноэль Галлахер связывает все это: «Я полюбил «Сити» до того, как стал заниматься музыкой и вообще узнал, что такое музыка. Definitely Maybe для меня никогда и не терял своей магии. С годовщиной я слушаю его больше, чем когда-либо – и улыбаюсь: это были прекрасные времена. А еще он положил начал отличной футбольной форме – наследие живет».

Oasis объединились! И продали все билеты на концерты следующим летом

Лиам и Ноэль Галлахеры регулярно ссорились – и это никогда не было сюрпризом. Оскорбления и драки шли за новостями об отмене выступлений из-за пьянок, но в 2000-е они, казалось, успокоилось. А в 2009-м все закончилось. Братья донимали друг друга в соцсетях и поливали в разных интервью, а затем сорвали намеченный на 28 августа концерт в Париже.

Писали о драке между ними, после которой Ноэль психанул и уехал. Тем же вечером он заявил об уходе из группы: «Люди будут писать и говорить, что им вздумается, но я просто не могу работать с Лиамом ни дня больше». Лиам объявил о распаде группы в октябре.

Братья выпускали несколько альбомов с другими группами. К концу 2010-х вроде бы помирились. Но кривились от вопросов о воссоединении. И все-таки 27 августа 2024-го это произошло.

Изначально они планировали 14 концертов с 4 июля по 17 августа 2025-го – в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине. Из-за ажиотажа объявили о трех дополнительных выступлениях в Манчестере, Лондоне и Эдинбурге. В сентябре они планируют сыграть на «Уэмбли».

При том, что билеты стоили от 75 до 500 фунтов, купить их было крайне трудно. К 1 сентября все возможное на все 17 концертов продали.

Английские медиа пишут, что на воссоединение Галлахеры пошли, прежде всего, из-за денег – каждый может получить после тура около 50 миллионов фунтов. У Ноэля как раз развод, обошлось ему примерно в 20 миллионов. Хороший повод покрыть непредвиденные расходы.

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Фото: Gettyimages.ru /James Fry, Vittorio Zunino Celotto; East News /Paul ELLIS / AFP; mancity.com