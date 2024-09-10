Он забивает больше Холанда и Мбаппе – почему звезду «Спортинга» не купили топы?

Виноваты отступные.

Во время перерыва на сборные сверкнул нападающий Виктор Дьокереш: поучаствовал в пяти голах в двух матчах Швеции. У него вообще фантастический старт: 10+5 в семи играх за «Спортинг» и сборную – в среднем больше двух результативных действий за игру!

Правда, в топ-клуб он так и не ушел. И это одна из главных загадок начала сезона.

В 2024-м Дьокереш забил 36 голов. У Холанда (30), Криштиану (28) и Мбаппе (28) меньше

Нападающий оформил два ассиста в первом же матче – в Суперкубке Португалии против «Порту» (3:4). Создал задел в три мяча уже к 24-й минуте, но соперник отыгрался и в дополнительное время забрал трофей благодаря голу Ивана Хайме.

С того момента Дьокереш не уходит с поля без гола – шесть матчей подряд! Четыре за клуб, еще два за сборную Швеции. 1+2 против Азербайджана и дубль Эстонии вывели команду на первое место в группе Лиги Наций. Виктор поучаствовал в пяти из шести мячей шведов.

В 2024-м Дьокереш лидирует по голам – с 36 мячами обскакал Эрлинга Холанда (30), Криштиану Роналду (28), Килиана Мбаппе (28) и Харри Кейна (25).

Прогресс Виктора отлично визуализируется в графике изменения цены. Гигантский скачок в «Спортинге».

Удивительно, что за игроком так и не пришли топ-клубы, хотя присматривались еще зимой.

По данным Football Insider, ради Дьокереша «Арсенал» забыл про Айвена Тоуни и в мае включил шведа в шорт-лист на случай срыва приоритетных кандидатов. Сперва пытались подписать Александра Исака («Ньюкасл») и Брайана Бробби («Аякс»), но оба раза неудачно. Правда, и до шведа не добрались.

В январе проявился другой лондонский клуб: «Челси» предложил за игрока 80 млн, «Спортинг» был готов отпустить только за отступные (100 млн). Медиа также писали про интерес «МЮ», «Ливерпуля» и «Милана», «Спортинг» даже прорабатывал замены и думал про нападающего «Зенита» Матео Кассьерру.

Но Виктор так и не ушел: кажется, клубы испугались высоких отступных (меньше чем на 100 млн лиссабонцы не соглашались).

Дебютировал в 17, блеснул в Чемпионшипе и привлек «Челси» с «Арсеналом»: стремительный взлет Дьокереша

Нападающий блеснул еще несколько месяцев назад и стал одной из главных сенсаций вне топ-лиг: уступал по голам только Харри Кейну и Килиану Мбаппе.

Дьокереш ворвался во взрослый футбол уже в 17. Дебютировал во второй лиге Швеции за «Броммапойкарну» в августе 2015-го, а через 12 дней оформил первые голы. Правда, дебютный сезон смазал провал в Кубке и вылет в третий дивизион. Дьокереш остался, закрепился в стартовом составе и после повышения в классе разорвал вторую лигу: 13 голов в 29 матчах. В последнем сезоне в Швеции Виктор подарил команде полуфинал Кубка (два гола в трех матчах).

В 2017-м Дьокерша забрал «Брайтон», но за основу он так и не сыграл: за четыре сезона выходил только в Кубках, был арендован «Суонси» и продан в «Ковентри» за 1,2 млн. А еще уезжал во вторую Бундеслигу, чтобы забить семь голов за «Санкт-Паули».

«Спортинг» обратил внимание на нападающего после 22+12 в Чемпионшипе за «Ковентри». Португальцы раскошелились на рекордный 21 миллион евро, контракт до 2028-го, отступные – 100 млн. Дьокереш восхитил в первом же сезоне и оформил 43+15 в 50 матчах. Такой результативности не было даже в Чемпионшипе. Во всех турнирах за четыре предыдущих года он забил 44 гола, теперь же накопил почти столько же за один.

Феерия продолжается: у нападающего 10+5, и это только в первых семи матчах сезона.

Мог играть за Венгрию и стоял на заставке у Мусаева из ЦСКА

Кратко – основные факты о бомбардире.

● У родителей Дьокереша венгерское происхождение, но родился и вырос он в Стокгольме. Так что гражданства два – шведское и венгерское.

Выбрал сборную Швеции: сначала провел пять лет в молодежках и даже съездил на Евро-U19 в 2017-м. Там шведы сыграли слабо, набрав всего одно очко в группе, но и так Дьокереш разделил титул лучшего бомбардира с еще тремя футболистами (3 гола). На турнире играли Рафаэл Леау, Мэйсон Маунт, Рис Джеймс и другие заметные футболисты.

В 2019-м Дьокереш попал во взрослую команду.

● Дьокереш празднует голы, скрестив руки на лице. Предполагалось, что это связано с фильмами, но сам швед говорил, что никто даже и близко не догадался, в чем суть празднования. Есть версия от бывшего одноклубника по «Ковентри» Джоша Экклза: «Думаю, это связано с персонажем фильма «Молчание ягнят» Ганнибалом Лектером. Тот ест людей, а Виктор уничтожает оборону».

● У нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева именно Дьокереш был на заставке телефона. «Очень разноплановый. Узнал про него из нарезок на ютубе, а потом аналитик «Балтики» скачал и прислал мне все матчи сезона «Спортинга», я их посмотрел. Я бы хотел дойти до автоматизма Дьокереша. Сильно играет спиной. Я в этом аспекте немного хромаю», – рассказывал Мусаев Sport24.

И добавил: «Нападающий без слабых мест, ожидайте его в топ-клубе».

Фото: Gettyimages /Michael Campanella; IMAGO/JoÃ£o Bravo / SPP/imago-images.de, NIKLAS LARSSON/imago sportfotodienst/Global Look Press