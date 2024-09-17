Эмери в ЛЧ уже с шестой командой: провалы в «Спартаке» и «ПСЖ», чудо «Вильярреала». Начал классно!

Около рекорда.

Унаи Эмери зашел в Лигу чемпионов уже с шестым клубом – до «Астон Виллы» участвовал с «Валенсией», «Спартаком», «Севильей», «ПСЖ» и «Вильярреалом». Только блистательный Карло Анчелотти тренировал больше команд в ЛЧ – восемь.

Начал прекрасно: выездные 3:0 над «Янг Бойз», и это еще два гола отменил ВАР из-за игры рукой. Было ближе к 5:0, чем к проблемам.

Эмери коллекционирует победы в Лиге Европы (три с «Севильей» и одна с «Вильярреалом»), а вот в Лиге чемпионов обычно есть сложности.

В «Валенсии» начал с 1/8 финала ЛЧ. Вылетел от «Шальке» Рауля

Эмери дебютировал в Лиге чемпионов в сентябре 2010-го, когда его «Валенсия» заняла третье место в Ла Лиге. Старт удался: испанский тренер вышел в плей-офф, проиграл в группе только «Ман Юнайтед». Но в 1/8 финала «Валенсия» вылетела от «Шальке» (2:4 по сумме) − того самого «Шальке» с Нойером и Раулем.

В следующем сезоне «Валенсия» разгромила «Генк» (7:0), но из группы не вышла − пропустила вперед «Байер« и будущего победителя турнира «Челси». Эмери упал в любимую Лигу Европы – и дошел до полуфинала, где не справился с мадридским «Атлетико» (2:5 по сумме).

Эмери уже тогда считался талантливым тактиком – часто мелькал в прессе, хотя в Испании тренировали Пеп Гвардиола и Жозе Моуринью. Унаи умело противостоял топ-клубам и был королем ротации: выпускал разный состав на протяжении 75 матчей подряд.

«Спартак» Эмери разгромил «Барселону». Правда, только на установке

В «Спартаке» Унаи поплыл. В ЛЧ-2012/13 он победил «Бенфику» (2:1) и достойно уступил «Барселоне» (2:3) – правда, все равно занял последнее место в группе.

Дмитрий Комбаров рассказывал про необычную установку перед «Барселоной» – в том матче «Спартак» даже вел 2:1:

«У Эмери была интересная штука перед матчами, – говорил Комбаров. – Он на установках нас настраивал так, будто мы уже выиграли. Объясняет теорию перед игрой, а в конце его примерной атаки мы обязательно забиваем гол. Так и на «Барселону» вышли на «Камп Ноу» – на установке победили 3:0 или 4:0. Было вдохновляюще и необычно, сыграли хорошо».

«Севилья» через ЛЧ взяла любимую Лигу Европы

С 2015-го победитель ЛЕ попадает сразу в группу ЛЧ, именно «Севилья» стала первопроходцем. В Лиге чемпионов «Севилья» попала в непростую группу с «Ман Сити», «Ювентусом» и «Боруссией М», заняла третье место и упала в плей-офф любимого турнира – и Эмери снова выиграл, третий раз подряд!

Гжегож Крыховяк после победы в ЛЕ-2015/16 заявил: «Если вы думаете, что это не ЛЧ и в ЛЕ можно победить с меньшими усилиями, вы ошибаетесь: Лига Европы такая же сложная, как Лига чемпионов».

«Я люблю выигрывать Лигу Европы, но мне хотелось бы добиться успеха и в Лиге чемпионов», – размышлял Эмери.

Эмери вляпался в те самые 1:6 с «Барселоной»

Затем Эмери возглавил «ПСЖ» – первый (и единственный?) топ-клуб в карьере испанца. В 2017-м он легендарно сгорел «Барселоне» в 1/8 финала. Сначала роскошные 4:0 на «Парк де Пренс» и мысли о непобедимости, а потом унизительные 1:6 на «Камп Ноу».

Самое удивительное, что после 1:6 от «Барсы» Эмери еще и сенсационно проиграл чемпионат Франции: «Монако» набрал на 8 очков больше. Но Унаи остался – чтобы вновь вылететь в 1/8 финала ЛЧ.

В сезоне-2017/18 «ПСЖ» задорно пролетел группу: выбил 15 очков, растерзал «Селтик» и «Андерлехт», уложил 25 голов и проиграл только «Баварии». Но даже первое место в группе не спасло от кошмарного жребия: «Реал» раскидал французов и дома, и в гостях – 3:1, 2:1.

Чудо «Вильярреала»: Унаи провел в полуфинал ЛЧ!

С «Арсеналом» Эмери добрался только до финала ЛЕ, в главный турнир не попал. А в 2022-м Эмери впервые добрался до полуфинала ЛЧ – со скромным «Вильярреалом». По пути испанцы разбили «Ювентус» и «Баварию». В полуфинале долго терпели, но в итоге за два матча с «Ливерпулем» получили 2:5.

Игроки обожали Эмери, поэтому «Вильярреал» классно смотрелся в матчах на вылет. «Он очень хорошо адаптируется под условия, – отмечал защитник Альфонсо Педраса. – Тренер не только говорит о плане на матч, но и подробно объясняет решения с точки зрения соперника. Мы понимаем его методы. Он пытается помочь каждому из нас и хочет, чтобы мы отдавались игре на полную».

«С Унаи мы проводим очень много времени. Он помогает мне с самого первого дня моего приезда в Испанию, – признавался Арно Данджума The Athletic. – Мы всегда говорим о том, что я делаю на поле. Он хочет сделать каждого игрока еще сильнее. Я смотрю на свои ошибки, и мы вместе спокойно разбираем их. Он говорит со мной вне поля и не стесняется в выражениях на поле».

«Астон Вилла» – тоже не гранд. Возможности вылететь в Лигу Европы и забрать привычный трофей теперь нет. Интересно, как Эмери сработает в новом формате.

«Болонья», «Астон Вилла», «Штутгарт», «Брест» и «Жирона» – команды ЛЧ. Как они играют?

Фото: East News /SEBASTIEN BOZON / AFP, Sipa USA; Gettyimages.ru /Jasper Juinen, Michael Regan