Покер Кейна с тремя пенальти, 9:2 – гора рекордов «Баварии» на старте ЛЧ. У Мюллера свой

Томас обогнал Хави, Кейн – Руни.

«Бавария» уничтожила загребское «Динамо» – 9:2, хотя в начале второго тайма в воздухе витал камбэк хорватов.

Мюнхенцы начали с такого вот запутанного гола. Серж Гнабри забил, но ВАР отменил мяч – офсайд.

Но когда проверяли «вне игры», заметили фол на Александаре Павловиче.

Отмена гола, но пенальти – его реализовал Харри Кейн.

И завертелось. «Бавария» легко забила три до перерыва и могла еще – а на начало второго тайма забыла вернуться. «Динамо» отыграло два, забили причем за минуту – только при 3:2 хозяева обратно включились.

У Кейна в итоге покер, Олисе оформил дубль – французский игрок впервые с 1997-го оформляет дубль в дебютном матче ЛЧ. А вообще «Бавария» создала 7,31 xG – конечно, повлияли три пенальти, но сумма все равно впечатляет.

● 9:2 – рекорд для Мюнхена и всей Лиги чемпионов (после основополагающей реформы): первая команда, забившая девять голов в матче ЛЧ. В Кубке европейских чемпионов только «Фейеноорд» забивал больше – 12 бедному «Рейкьявику» (12:2) в 1969-м.

● В истории КЕЧ/ЛЧ было только шесть матчей с 11 голами и лишь два – более результативных : «Рейкьявик» 2:12 «Фейеноорд» (1969-й) и «Боруссия Д» 8:4 «Легия» (2016-й).

● Еще один рекорд у Томаса Мюллера: немец сыграл 152-й матч в ЛЧ . Вышел вместо Мусиалы и обновил рекорд турнира по количеству игр за одну команду. Мюллер обошел Хави со 151 игрой за «Барселону».

Кейн – лучший английский бомбардир турнира. И первый с хет-триком из пенальти!

Перед матчем английские медиа писали: Кейн в шаге от рекорда Уэйна Руни по голам англичан в Лиге чемпионов (29:30). Харри догнал соотечественника, когда реализовав тот самый пенальти на Павловиче, а дальше добавил три, чтобы наверняка оторваться среди английских бомбардиров турнира – еще два с пенальти.

Opta подсказывает: Кейн стал первым игроком, забившим три пенальти в матче Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. И первым англичанином с покером в турнире с 1991-го: тогда Алан Смит за «Арсенал» накидал «Аустрии».

● Харри забил четыре впервые с ноября 2021-го – тогда пострадало Сан-Марино, было два пенальти . Самый чистый покер получился в АПЛ: «Лестеру» в 2017-м забивал без 11-метровых.

● В Лиге чемпионов Кейн не забивал больше трех мячей , и хет-трик был всего раз – в 2017-м столько принял АПОЭЛ. Личный рекорд.

«Бавария» точно не жалеет, что заплатила за англичанина почти 100 миллионов евро: у Кейна 53 гола в 50 матчах – космическая результативность. Осталось подтянуть трофеи.

9:2 «Баварии», «Реал» еле выиграл, «Ливерпуль» камбэкнул с «Миланом». Главное в первый день ЛЧ

Фото: Gettyimages.ru /Sebastian Widmann