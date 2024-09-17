«Болонья», «Астон Вилла», «Штутгарт», «Брест» и «Жирона» – команды ЛЧ. Как они играют?

В первый розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате из топ-лиг прорвались непривычные команды. В каком виде и настроении сенсации прошлого сезона доехали до большого осеннего старта?

«Астон Вилла»

Что изменилось в сравнении с прошлым сезоном : парадоксы АПЛ – если в Лигу чемпионов заходит клуб-выскочка, это необязательно сделает его сильнее. В прошлом году в этом убедился «Ньюкасл»: команда Эдди Хау не вытянула игру на два турнира и провалилась. «Астон Вилла» после попадания в ЛЧ вынуждено продала основного опорника Дугласа Луиса. Причина – правила PSR (местный финансовый фэйр-плей), из-за которого в прошлом сезоне сразу два клуба АПЛ лишились очков.

На вечеринке, посвященной финишу в топ-4, директора «Виллы» грустили: кого-то из лидеров придется продавать, иначе – минус 10 в новом сезоне. Рисковать не стали и выбрали Луиса: трансфер в «Ювентус» провернули в конце июня, когда нужно подавать свежий финансовый отчет.

Технически Дугласа заменили три игрока: здоровяк Амаду Онана из «Эвертона», переделанный в реджисту Росс Баркли и Юри Тилеманс, который пришел в прошлом году, но только сейчас превратился в игрока основы. Это ключевая часть стратегии «Виллы» на лето – добавить скорее не в качестве, а в количестве и разнообразии вариантов. Прошлой весной, когда пришлось отвлекаться на еврокубки, команда выдохлась из-за нехватки ресурсов и начала проигрывать даже на своем поле. Сейчас не хотят повторения.

В чем точно прибавили по сравнению с прошлым сезоном, так это в мускулах. Центр поля теперь патрулирует двухметровый Онана. Под нападающим сверкает Морган Роджерс – дриблер с турборывком, за которым не могут угнаться даже лучшие опорники мира (например, Деклан Райс и Томас Парти).

Тренер : Унаи Эмери, главный драйвер прогресса «Виллы» последних двух лет. После прихода испанца только три команды набрали больше очков в АПЛ: «Ман Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль». Под Эмери заточены буквально все процессы в клубе – касается и трансферной кампании, и людей, которые призваны ему помогать (например, под Уная пригласили легендарного Мончи). Тренер всем доволен и даже не рассматривает предложения от топ-клубов. Цель, которую поставил на праздничной вечеринке в мае (видимо, позволив пару бокалов шампанского), – победа в ЛЧ.

Главные звезды : Олли Уоткинс – человек, который в прошлом сезоне не уступал по гол+пас Эрлингу Холанду. Антипод Харри Кейна, ключевое качество – скоростная работа и открывания, а не игра в оттяжке. Отрываясь от защитников, хладнокровно завершает моменты – либо хлестким ударом, либо передачей партнеру. Эмери научил Уоткинса не распыляться по флангам – теперь для приема мяча рассматривает только зону по периметру штрафной.

Олли – пожалуй, единственная звезда «Астон Виллы», но в других линиях тоже есть лидеры.

Вратарь Эми Мартинес – не только классный шот-стоппер, но и проводник идей Эмери: страхует высокую линию, которая заточена на искусственный офсайд (первое место в топ-лигах) и провоцирует соперников на прессинг.

Пау Торрес – один из лучших пасующих защитников АПЛ. Эмери прекрасно знал испанца по «Вильярреалу», поэтому при первой же возможности забрал к себе.

Джон Макгинн – капитан и главный шутник в раздевалке, а еще очень универсальный полузащитник с, так скажем, очень низким центром тяжести . Отобрать у шотландца мяч практически нереально.

Как играют : рассказывая о своем стиле в интервью Sky Sports, Эмери отмечал, что в современном футболе нельзя стоять на месте – соперники обязательно раскусят. Чтобы этого не произошло, Унаи меняет структуру позиционных атак и таскает игроков по позициям. Тот же Макгинн успел поиграть у него и шестеркой, и десяткой, и на фланге.

В целом манеру Эмери можно описать как стиль хамелеона. «Астон Вилла» обучена игре в разных режимах. Если нужно, готовы прессинговать. Если нужно, готовы откатиться в средний блок. Против топ-клубов жалят скорее в контратаках. Против команд поскромнее играют уже от себя.

Пожалуй, лучше всего «Вилла» Эмери чувствует себя на пространстве – когда можно вывести на ход Уоткинса, Роджерса и Леона Бэйли. В ЛЧ таких игр будет намного больше – там клубы привыкли играть первым номером.

«Жирона»

Что изменилось в сравнении с прошлым сезоном : многое, это новая команда. Продали Алеиша Гарсию и Артема Довбика. Не сохранили Савио, Яна Коуто и Эрика Гарсию, взамен привезли целый состав из новичков. Все слабее прежних лидеров: выделяется Донни ван де Бек, но он приехал не в форме и не факт, что вообще ее наберет.

Главный трансфер – 20-летний вингер Ясер Асприлья из «Уотфорда», яркий дриблер и серьезная инвестиция. Взяли за 18 млн евро – огромные средства для команды, которая обычно торгуется за каждый цент.

На флажке трансферного окна подписали форварда «Вильярреала» Арно Данджуму, который должен сделать нападение вариативнее. Еще есть Брайан Хиль и форвард Абель Руис. В защите ставка на еще одного новичка – Ладислав Крейчи пока адаптируется к новым скоростям. Ориолем Ромеу планируют заменить Алеиша.

Тренер: Мичел Санчес – символ «Жироны». Прививает атакующий и комбинационный футбол. Открытый, спокойный человек, который всегда поможет советом. Хотя перед стартом сезона Мичел запаниковал: не было глубины состава, но постепенно руководство исполнило почти все просьбы.

Сейчас он развивает прошлогодние идеи. Иногда «Жирона» может стать непривычно сдержанной, играть от соперника. Получается не очень, но эта вариативность должна помочь с таким перегруженным календарем.

Главные звезды: выделяются Виктор Цыганков и Мигель Гутьеррес, они отвечают за фланги. Цыганков должен стать лидером, если обойдется без травм на дистанции. Все необходимые качества есть. Гутьеррес держит прошлогодний уровень, хотя с потерей Савио придется свыкнуться.

Еще один явный лидер – хавбек Иван Мартин. Больше всех пашет в центре поля, стабилен в отличие от Янхеля Эрреры. Мартин делает все: перекусывает атаки, идет в прессинг или забивает сам.

При этом всех затмевает 34-летний Дэйли Блинд, лидер обороны «Жироны». Стал еще важнее в продвижении мяча, привычно помогает Гутьерресу на фланге, часто подменяет его по позиции. Мичел называет Блинда «главным вожаком».

Как играют: как раньше, хоть и многие механизмы не так эффективны, как в прошлом сезоне. «Жирона» начинает по 4-3-3, по левому флангу поднимается Мигель Гутьеррес. Команда перестраивается на 3-2-2-3 с квадратом в центре.

Работает не все. Был Савио, который за счет дриблинга двигал мяч вперед – сейчас его нет, нужно дольше разыгрывать мяч. Нет и Довбика, который отталкивал соперника и летел. Абель Руис предпочитает играть глубже, физически не так силен. Вариативность атак сильно просела.

Мичел адаптируется. «Жирона» стала играть проще: например, выходит по 4-4-2 и не трансформируется. Мигель играет на фланге защиты. «Жирона» отказывается от того, что делает ее уникальной, но эффективность важнее. Хотя яркость остается – не переживайте, команда все еще любит атаковать.

«Болонья»

Что изменилось в сравнении с прошлым сезоном : все. Никто в топ-лигах не играет как Мотта, а он уже в «Юве». Зиркзе перебрался в Манчестер, чтобы уже там ломать шаблоны сочетанием габаритов и техники. Калафьори в «Арсенале». Фергюсон лечится. А это три ключевых игрока – хребет, на котором держалась команда.

Покупки пока не дали нужного эффекта. Никто из игроков, которых враз разбогатевшие болонцы набрали на рынке, не обладает нужными качествами. И даже в том, в чем действительно хороши, не на уровне ушедших.

Усиление – фулбек Миранда на месте привозного Кристиансена и, возможно, талантливый центральный защитник Казале, чуть потерявший себя в «Лацио». Остальные лишь добавили глубины.

Тренер: Винченцо Итальяно. Два финала Лиги конференций с «Фиорентиной», несколько сенсационных сезонов со «Специей», пара малоизвестных чудес в миноре. Ни разу в карьере не падал ниже планки.

Ученик Земана – поэтому любые проблемы решает атакой, системой и пасом. В начале карьеры провозгласил: «Ничто в мире не помешает мне играть ярко. Границ нет – только горизонты». Пока держит слово.

Главные звезды: Льюис Фергюсон, которого мы пока не увидим – до января лечит кресты. Редкий атакующий полузащитник, который пробегает вообще все километры; при этом очень умный, физически крепкий, с ударом и классным чувством пространства. Мотта как-то сказал о нем: «Специально не хвалю после матчей, чтобы о нем не узнали топ-клубы».

Правый вингер Рикки Орсолини с двумя выдающимися талантами: ударом и изобретательными экспромтами. Играет под настроение, но когда на него находит, создает из ничего и украшает матч. За два сезона забил больше 20 мячей, поддерживая ленивый и расслабленный график.

В целом «Болонья» – команда-звезда, а не команда звезд (особенно без Зиркзе и Калафьори). Есть очень быстрый швейцарец Ндойе, универсальные соотечественники Эбишер и Фройлер. В запасе один из лучших бомбардиров прошлой Лиги 1 Даллинга, в основе – 19-летняя творческая девятка Сантьяго Кастро. Справа в защите – Пош, один из лидеров сборной Австрии.

Как играют: радикально и бескомпромиссно, как и положено Итальяно.

Рисунок всегда один: детально организованная игра на первых 70 метрах, у которой одна цель – как можно быстрее и безошибочно доставить мяч в атаку. Впереди зажимают количеством, ведут позиционку через края и не стесняются кроссов. Моментально реагируют на потери, если быстрый возврат не удался – переходят к тотальному персональному прессингу. Одна из самых агрессивных команд топ-лиг без мяча.

Из-за массированного нападения (запросто отправляют в переднюю линию шесть человек) предельно уязвимы перед контратаками. Это давнее проклятие Итальяно, которое сейчас проявляется вдвое сильнее: поэтому много пропускают и пока не побеждают. Сильнее против раскрытых команд, чем закрытых.

«Штутгарт»

Что изменилось в сравнении с прошлым сезоном : «Штутгарт» не растащили полностью, но лидеров забрали. Команда потеряла лучшего бомбардира Серу Гирасси и основную пару центральных защитников: Вальдемара Антона и Хироки Ито. Вся троица ушла очень просто: клубы-покупатели заплатили отступные (в диапазоне от 18 до 23,5 млн). Очевидно, без отступных за каждого из этой тройки можно было бы заработать больше.

Тренер : Себастиан Хенесс, племянник Ули. Подхватил «Штутгарт» весной 2023-го, когда команда боролась за выживание и подтвердила прописку только в стыковых матчах. Уже в следующем сезоне – первом полном для Хенесса – «Штутгарт» забрал серебро Германии.

Это главная фигура «Штутгарта». Именно после назначения Хенесса начался прогресс. Практически каждый игрок команды стал лучше при Себе. Еще весной этого года Хенесс продлил контракт, фактически убив любые слухи об уходе летом.

Главные звезды : фундаментальный игрок – Анджело Штиллер, протеже Хенесса, который играл у тренера в каждом клубе: «Баварии II», «Хоффенхайме», теперь и в «Штутгарте». Штиллер – разыгрывающий опорник, который замечательно пользуется формулой «отдал – открылся» на ограниченных пространствах.

Крис Фюрих – самый креативный футболист «Штутгарта». Левый вингер с большим атакующим инструментарием: скоростной и техничный дриблинг, смещения в центр под удар, вскрывающие передачи, короткий розыгрыш, смены позиции.

Дениз Ундав – символ амбиций «Штутгарта». До 25 лет не играл выше третьей лиги Германии и второй лиги Бельгии, теперь игрок сборной Германии и крупнейший трансфер в истории «Штутгарта» (26,7 млн евро). Настырный, назойливый, бьющий и при этом способный элитно играть в подыгрыше: открываться между линиями, разрезать защиту передачами.

Как играют : Хенесс ставит атакующий футбол с развитой позиционной атакой и мощным контрпрессингом. «Штутгарт» высоко поднимается и комбинирует.

Левый фланг – главное пространство для «Штутгарта», где правит связка Фюриха и Макси Миттельштедта. Очень важен центр поля из Штиллера и Атакана Каразора, который гарантирует владение и убивает атаки соперника в зародыше. Новый ударный дуэт должны сформировать Ундав и Эрмедин Демирович, взятый на позицию Гирасси (второй в списке самых дорогих покупок в истории – 21 млн).

Какие опасения? Главное – центр защиты. Антона и Ито больше нет, Загаду тяжело травмирован, другие варианты – явный шаг назад. Первые матчи сезона показали, что это самая уязвимая точка.

Но не единственная. Проседает правый фланг обороны. Да вся правая сторона поля под вопросом. Джейми Левелинг вряд ли потянет роль основного в команде уровня ЛЧ, справа в атаке может выходить Энцо Мийо в роли дополнительной десятки, но тогда атака «Штутгарта» оказывается слишком зависимой от действий на левом фланге.

Вероятно, «Штутгарт» продолжит создавать достаточно моментов, но по защите много сомнений.

«Брест»

Что изменилось в сравнении с прошлым сезоном : у «Бреста» заметные метаморфозы в составе. Жереми Ле Дуарон, Лилиан Брассье, Стив Мунье и Мартин Сатриано – их больше нет в «Бресте», тяжелую травму получил левый защитник Брадле Локо.

Много новых имен, часть появилась в трансферный дедлайн, часть – были в клубе в аренде и остались насовсем.

Левые защитники Массадио Айдара и Жордан Амави, ЦЗ Жюльен Ле Кардиналь, Сумаила Кулибали и Эдимилсон Фернандеш, атакующие полузащитники Ромен Февр и Камори Думбия, форварды Мама Балде, Людовик Ажорк и Абдалла Сима, левый вингер Ибраим Салах.

Фух!

Тренер : Эрик Руа, который именно тренером не работал до «Бреста» более 10 лет. Оставался в футболе, но на других должностях: трудился даже маркетинговым директором. Руа хвалят за коммуникативные навыки, он знает, как заставить игроков выкладываться.

Главные звезды : Ромен Дель Кастийо – самый творческий футболист «Бреста» и вместе с тем главный пулемет навесов, а это главная ударная сила команды. Ему на правом фланге помогает Кенни Лала – тоже поставщик навесов. В центре поля главный Пьер Ле-Мелу, пропускающий начало сезона из-за травмы.

Жесткий игрок, который выкладывается в единоборствах, бесконечно собирает подборы и здорово пуляет издали.

Как играют : футбол, зависимый от физики. «Брест» прессингует, инициирует стыки, ловит подборы, массивно готовит навесы и дальше борется за мяч в штрафной. Все просто, но мало кто во Франции тянул физподготовку «Бреста».

Вряд ли «Брест» идейно изменится. Даже детали сохраняются при обновлении состава. Был Ле Дуарон, выходивший слева в атаке и смещавшийся вторым форвардом для подач справа. Теперь абсолютно такую же роль примеряет Абдалла Сима.

Успех «Бреста» отчасти связан и с плохим сезоном околотоповых клубов Франции. Кто-то точно должен выступить лучше, и «Брест» разумно откатится. Куда? Это самое интересное. Перед стартом прошлого сезона многие отправляли «Брест» бороться за выживание. Состав чуть расширился, но по уровню игроков это все еще совсем не еврокубковая команда. Середина таблицы станет нормальным результатом.

Фэнтези ЛЧ: тотальный гид. Лучшие варианты в каждой команде

Фото: Gettyimages /Michael Regan; East News /Europa Press via AP; Michele Nucci, Panoramic/Keystone Press Agency, Anke Waelischmiller/Sven Simon/Global Look Press