Топ-20 лучших на старте сезона: здесь правит «Сити» и удивляет «Хайденхайм»!

Power Rankings от авторов Спортса’’ продлен на четвертый сезон!

Несколько фактов про предыдущие.

Первый сезон: в 2 выпусках из 4 (мы стартовали только зимой) первым был «Ливерпуль». Который вышел в финал ЛЧ.

Второй сезон: в 5 выпусках из 7 первым был «Ман Сити». Который в итоге выиграл ЛЧ.

Третий сезон: в 5 выпусках из 9 первым был «Реал». Который в итоге выиграл ЛЧ.

Продолжаем!

Напоминаем, что рейтинг собирают авторы Спортса’’, которые смотрят очень много футбола. В начале месяца мы проводим внутренний опрос и выбираем двадцатку. Несмотря на то, что расставляем команды по местам, главная цель рейтинга – навигация. Чтобы вам было проще следить за топ-клубами и не упускать интересные проекты (вроде прошлогодней «Жироны»).

Например, в этом рейтинге вы встретите «Хайденхайм»! Это отличный повод включить матч новичка в ближайшем туре – вероятно, получите удовольствие.

А теперь по порядку…

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова