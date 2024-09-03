Топ-20 лучших на старте сезона: здесь правит «Сити» и удивляет «Хайденхайм»!
Power Rankings от авторов Спортса’’ продлен на четвертый сезон!
Несколько фактов про предыдущие.
Первый сезон: в 2 выпусках из 4 (мы стартовали только зимой) первым был «Ливерпуль». Который вышел в финал ЛЧ.
Второй сезон: в 5 выпусках из 7 первым был «Ман Сити». Который в итоге выиграл ЛЧ.
Третий сезон: в 5 выпусках из 9 первым был «Реал». Который в итоге выиграл ЛЧ.
Продолжаем!
Напоминаем, что рейтинг собирают авторы Спортса’’, которые смотрят очень много футбола. В начале месяца мы проводим внутренний опрос и выбираем двадцатку. Несмотря на то, что расставляем команды по местам, главная цель рейтинга – навигация. Чтобы вам было проще следить за топ-клубами и не упускать интересные проекты (вроде прошлогодней «Жироны»).
Например, в этом рейтинге вы встретите «Хайденхайм»! Это отличный повод включить матч новичка в ближайшем туре – вероятно, получите удовольствие.
А теперь по порядку…
Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова
«РБ» забрал две победы в двух матчах (1:0 с «Бохумом» и 3:2 с «Лейпцигом»), но в игровом плане не впечатлил
Согласен, Лейпциг должен был обыгрывать Лейпциг намного крупнее
Но с Бетисом были заметны улучшения а игре, но не выше 10го дал бы