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Топ-20 лучших на старте сезона: здесь правит «Сити» и удивляет «Хайденхайм»!

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Power Rankings от авторов Спортса’’ продлен на четвертый сезон!  

Несколько фактов про предыдущие. 

Первый сезон: в 2 выпусках из 4 (мы стартовали только зимой) первым был «Ливерпуль». Который вышел в финал ЛЧ.

Второй сезон: в 5 выпусках из 7 первым был «Ман Сити». Который в итоге выиграл ЛЧ. 

Третий сезон: в 5 выпусках из 9 первым был «Реал». Который в итоге выиграл ЛЧ.  

Продолжаем!  

Напоминаем, что рейтинг собирают авторы Спортса’’, которые смотрят очень много футбола. В начале месяца мы проводим внутренний опрос и выбираем двадцатку. Несмотря на то, что расставляем команды по местам, главная цель рейтинга – навигация. Чтобы вам было проще следить за топ-клубами и не упускать интересные проекты (вроде прошлогодней «Жироны»). 

Например, в этом рейтинге вы встретите «Хайденхайм»! Это отличный повод включить матч новичка в ближайшем туре – вероятно, получите удовольствие. 

А теперь по порядку…

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

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