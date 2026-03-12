Нападающий «Акрона » Артем Дзюба полагает, что Международная федерация футбола (ФИФА) не дисквалифицируют сборные США и Израиля после атак на Иран.

– Чувствуете несправедливость от того, что сборную США не отстранили от соревнований, в отличие от России?

– Слушайте, мне кажется, что это банальный вопрос. Здесь и так все понятно. Израиль и Америку не дисквалифицируют, – сказал Дзюба.

Вячеслав Колосков: «США и Израиль обязаны были наказать за вторжение в Иран, как ФИФА сделала с Россией, которая не вторгалась, а отстаивает интересы членов РФ. А здесь война»