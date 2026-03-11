30

Дзюба о словах Тикнизяна про Галактионова: «Терпилой нельзя быть. Лучше сказать что думаешь, чем подлизываться к кому-то, обманывать, чтобы быть правильным и хорошим»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, ранее выступавший за «Локомотив», высказался о критике в адрес Михаила Галактионова со стороны Наира Тикнизяна.

– Что думаешь об интервью Тикнизяна? 

– Отрывками смотрел интервью. Хватит терпеть – терпилой нельзя быть. Наир давно кричал, что все это скажет. Знаю, что над ним многие наши общие знакомые подшучивали. Я всегда ему говорил, что надо вещи называть своими именами. Еще со времен «Спартака» говорил, когда многие уходят и заявляют: да я сейчас такое интервью дам, да я все скажу. И ни разу никто ничего не сказал. Вы бы слышали, как они на кухне разговаривают все. А потом ты слушаешь людей, что они говорят на публике: все такие хорошие, такие замечательные. От этого прям тошнит.

Себя не оправдываю, тоже могу что-нибудь ляпнуть, иногда думаю, зачем это сказал. Но по мне лучше сказать так, как думаю, чем сидеть подлизываться к кому-то, обманывать кого-то, говорить, чтобы быть правильным и хорошим. По мне, самое ужасное – быть ненастоящим. Сейчас очень много таких – как надо сказать «для болельщиков». То есть прямо фу! – сказал Дзюба. 

Тикнизян о Галактионове: «Дзюба по нему проходится – он говорит: «Артем Сергеевич, я был неправ». Диалога со мной избегали, а когда он состоялся, я увидел бегающие глаза – подумал, люстра падает»

Тикнизян о Галактионове: «Когда его публично называют трусом, он говорит: «Извини, я что-то сделал не так». А про меня – я ему карьеру сделал, он неблагодарный. Где его мужское начало?»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Вообще то много смелости не надо, чтобы уйти, а потом заявлять. Это как выпустится из школы и сразу начать права качать перед училкой. Это вообще то и есть трусость.
Ответ
Это просто говорит о очень слабом умственном развитии Тикнизяна. Ведь Земля круглая и всякое может произойти в его жизни, вдруг судьба снова столкнёт его с Галактионовым.
Поэтому те у кого всё в порядке с мозговой деятельностью никогда не скажут плохого о тренере.
Ответ
Удачи с выпуском из школы!
Поэтому и сказал за спиной спустя время
Ответ
Тикнизян последний год играл как г***, и обвинять в этом других...
Гниль
Терпила — этот тот, кто, находясь в клубе, молчит. А после ухода говорить много мозгов и смелости не надо. А ты вот выскажи всё тренеру пока на контракте.
Ответ
Он однажды, много лет назад так обжегся с "тренеришкой" и потом уже в других клубах помалкивал. Правдоруб так себе из него
Балабол в Госдуму собрался по другому его словесный понос непонятнн
Слово - серебро, молчание - золото иногда.
Ответ
А помалкивание-позолота)))
Ответ
А молчун — золотник))
а ещё лучше хорошо играть в футбол, если записался в футболисты
Он чуток себе противоречит. Так по его версии теперь надо не раскачивать лодку или не быть терпилой?
В знак поддержки Артем Дзюба отправил Наиру Тикнизяну свое видео.
"Хватит терпеть – терпилой нельзя быть" - новый переосмысленный слоган ЛДПР на выборы в Госдуму
Ещё иногда лучше промолчать, чтобы сойти за умного.
Рекомендуем
Главные новости
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
31 минуту назад
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
32 минуты назад
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
44 минуты назад
Лапорта о «Барселоне»: «Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Мы лидируем в Ла Лиге, а нас демонизируют. На ТВ «Реала» слишком много клеветы»
53 минуты назад
Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»
сегодня, 18:02
Угадывайте победителей матчей в Пикере и получайте альбомы Panini, проекторы и джерси любимых клубов от Спортса’’
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Барселона» следит за Нету. Вингера «Челси» ценят за умение играть на обоих флангах, забивать и ассистировать
сегодня, 17:47
Соболев о словах про «плохого мальчика»: «Я больше не буду пытаться кому-то понравиться, вести себя скромнее. Нужно быть собой, не надо пытаться кому-то угодить»
сегодня, 17:31
Павлюченко о «Спартаке»: «Больше половины игроков не соответствует задачам и классу клуба. Мы все время говорим, что тренеры не такие, но даже Моуринью не поможет»
сегодня, 17:28
«Реал» хочет подписать крайнего и центрального защитников, опорника и плеймейкера, правого вингера и центрфорварда. Витинья – главная цель на лето, Холанд – «далекая мечта» (Cadena SER)
сегодня, 17:19
Ко всем новостям
Последние новости
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
3 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
14 минут назадLive
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
15 минут назад
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
44 минуты назад
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
50 минут назадФото
Александр Трошечкин: «РПЛ не говно, уровень растет, но медленно. И я целиком и полностью за лимит, часто привозят посредственных игроков, а зарплата гораздо выше, чем у россиян»
сегодня, 18:11
Зе Роберто провалился в «Реале» из-за игр: «Я не спал по ночам из-за Crash Bandicoot. Набрал лишний вес из-за нервов»
сегодня, 17:58Игры
Моратти назвал освистывание Бастони абсурдом: «У свистящих в командах есть игроки, которые устраивают театральные представления, корчатся от малейшего контакта и хватаются за лицо после удара в грудь»
сегодня, 16:33
Трошечкин о Талалаеве: «Спартак» – истеричный клуб, но Викторович справился бы с давлением. Кто еще из россиян способен тренировать топ-клуб в России?»
сегодня, 16:03
У Менди мышечная травма бедра. Защитинк «Реала» не сыграет до перерыва на сборные
сегодня, 15:50
Рекомендуем