Вячеслав Колосков: США и Израиль обязаны были наказать за вторжение в Иран.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что отсутствие санкций в отношении США и Израиля бьет по репутации Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали высказался об участии сборной в ЧМ-2026 на фоне конфликта на Ближнем Востоке: «После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира».

«Я думаю, что по репутации ФИФА бьет то, что они не дисквалифицировали США, они обязаны были их и Израиль наказать за вторжение в Иран. Как они сделали с Россией, причем Россия не вторгалась, а отстаивает интересы членов Российской Федерации. А здесь война, открытая, объявленная. Вот это бьет по репутации.

Просто если Иран не будет играть на чемпионате мира, то его можно заменить кем-то другим», – сказал Колосков.

