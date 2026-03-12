  • Вячеслав Колосков: «США и Израиль обязаны были наказать за вторжение в Иран, как ФИФА сделала с Россией, которая не вторгалась, а отстаивает интересы членов РФ. А здесь война»
Вячеслав Колосков: «США и Израиль обязаны были наказать за вторжение в Иран, как ФИФА сделала с Россией, которая не вторгалась, а отстаивает интересы членов РФ. А здесь война»

Вячеслав Колосков: США и Израиль обязаны были наказать за вторжение в Иран.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что отсутствие санкций в отношении США и Израиля бьет по репутации Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали высказался об участии сборной в ЧМ-2026 на фоне конфликта на Ближнем Востоке: «После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира».

«Я думаю, что по репутации ФИФА бьет то, что они не дисквалифицировали США, они обязаны были их и Израиль наказать за вторжение в Иран. Как они сделали с Россией, причем Россия не вторгалась, а отстаивает интересы членов Российской Федерации. А здесь война, открытая, объявленная. Вот это бьет по репутации.

Просто если Иран не будет играть на чемпионате мира, то его можно заменить кем-то другим», – сказал Колосков.

Источник: ТАСС
Ага. Аннексия - это отстаивание интересов? Интересно
Ага. Аннексия - это отстаивание интересов? Интересно
типа, тебе в подворотне нож к горлу приставили, и говорят, что хотят мира, только сперва отдай кошелек и мобилу
Не вторгалась? Правда что ли? Вот уже не хочется избито про 1984 писать, но как тут удержаться.
Не вторгалась? Правда что ли? Вот уже не хочется избито про 1984 писать, но как тут удержаться.
Отрицательно вторглась
А кто такие члены Российской федерации? Я конечно знаю некоторых, которых можно и х..ми назвать))) А он кого имел ввиду?
"Которая не вторгалась" !!!!)))))))
Ахаха..Чуть было не оговорился)
Наверное по бумажке читал)
То есть в Иран вторгнулись ? ( на самом деле нет, пока что нет)
а Россия не вторгалась в Украину? ( на самом деле да)
гыыы забавно, обвинить лицемеров в лицемерии и тут же самому слицемерить .
красавчик
То есть в Иран вторгнулись ? ( на самом деле нет, пока что нет) а Россия не вторгалась в Украину? ( на самом деле да) гыыы забавно, обвинить лицемеров в лицемерии и тут же самому слицемерить . красавчик
А вы вторжением считаете только наземные войска? Очень интересный и объективный подход.
А вы вторжением считаете только наземные войска? Очень интересный и объективный подход.
Главное, при каком вторжении гибнет меньше вторжителей.
Мне интересно, какие такие "Члены Российской Федерации", интересы которых отстаивают?
Мне интересно, какие такие "Члены Российской Федерации", интересы которых отстаивают?
Такие, на которых его и подобных вертят как хотят
Мне интересно, какие такие "Члены Российской Федерации", интересы которых отстаивают?
Какой-то набор слов, честно говоря. Ну 84 года человеку, будем великодушны :)
Какой-то набор слов, честно говоря. Ну 84 года человеку, будем великодушны :)
А по содержанию кажется, что ему не 84, а 1984…
Вопросов нет по наказанию, к тебе старый вопрос, про не вторгалась?
Никто никому ничем не обязан. Сильные диктуют условия
Никто никому ничем не обязан. Сильные диктуют условия
Никто никому ничем не обязан. Сильные диктуют условия
Тренер сборной Ирана о бомбардировках Израиля: «Убийство мирных жителей противоречит их лозунгам, а произошедшее со школой в Минабе – черное пятно на них»
11 марта, 18:50
Губерниев о ЧМ: «Место сборной Ирана должна занять Россия! Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8:3, в полуфинале – Америку 10:7, в четвертьфинале – Аргентину 13:5»
11 марта, 16:10
Иран и США – соперники ЧМ в состоянии войны. А почему они вообще конфликтуют?
7 марта, 15:47
Трамп про возможный бойкот Ираном ЧМ: «Мне вообще все равно. Они потерпели сокрушительное поражение, их силы на исходе»
3 марта, 20:35
