  • Дзюба о «Спартаке»: «Я бы помог даже внутри раздевалки. Нужно с людей требовать, они хорошие ребята, но нет тех, кто в трудную минуту поведет за собой»
24

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что мог бы быть полезен нынешнему «Спартаку». 

«Я бы команде помог даже внутри раздевалки. Иногда был бы в составе, иногда, в силу возраста, выходил бы на замену – минут на 20-25, на 30.

Нужно с людей требовать, они должны понимать, где находятся. Мне кажется, к сожалению, они все хорошие ребята, но нет тех, кто может в трудную минуту повести за собой. Есть очень крутые футболисты. Сегодня ты смотришь на Барко, он просто делает разницу. Убери его – мы бы точно на равных поиграли. Он прямо выделяется», – сказал Дзюба. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
что это дзюба вдруг вспомнил про Спартак!? с Акрона гонят, что ли?
"Внутри раздевалки". А заодно и по карманам прошёлся бы.
Шутки про возвращение рукоблудного сына были уже?
То что сейчас в Спартаке нет лидера Дзюба прав. Раньше был Промес который тащил всех за собой, бился в каждом матче, все видели это и старались его поддержать. Сейчас такого реально нет, это печально. Думал будет таким Барко, но к сожалению, он не такой. Просто не кому завести команду в трудную минуту. Надеюсь Мартинес возьмёт на себя эту ношу. Будем надеяться.
Ответ cnac001
Маркиньос или Мартинс?
Ответ Иван Кардашевский
Маркиньос или Мартинс?
Спасибо что поправил!)
дзюба не достоин даже произносить Спратак после всего, что сделал
Дзюба в одном из вью:"Мне многие задают вопросы, и партнеры, и друзья: а если бы позвали в «Спартак», прямо реально позвали, ты бы пошел? Нет. Думаю, что нет смысла дважды входить в одну реку. Считаю, что ушел достойно, никого не предавал, никого не оскорблял."
дзюба любитель раздевалки, особенно если в ней Азмун есть
ну насчёт лидера он прав. нет у нас того кто поведет команду за собой. нет того кто в раздевалке скажет такие слова, от которых команда проснётся.
Артём ну дай своему агенту установку, что б он с тобой пришёл в Спартак и предложил ваши с ним услуги. Че ты через прессу это делаешь. Но что на счат ЗП сколько запросишь.
Материалы по теме
Актер Лагашкин о Дзюбе: «Знаю маленький секрет – Артем хочет сыграть в рыцарском фильме. Его, видимо, в историческое кино тянет, но он будет самим собой»
11 марта, 08:48
Дзюба о словах Тикнизяна про Галактионова: «Терпилой нельзя быть. Лучше сказать что думаешь, чем подлизываться к кому-то, обманывать, чтобы быть правильным и хорошим»
11 марта, 08:31
Гендиректор «Акрона» о будущем Дзюбы в клубе: «Обсудим в конце сезона. Сейчас у нас 10 финалов, их надо достойно провести»
11 марта, 07:05
