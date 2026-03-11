Дзюба о «Спартаке»: «Я бы помог даже внутри раздевалки. Нужно с людей требовать, они хорошие ребята, но нет тех, кто в трудную минуту поведет за собой»

Дзюба о «Спартаке»: я бы помог даже внутри раздевалки.

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба считает, что мог бы быть полезен нынешнему «Спартаку ».

«Я бы команде помог даже внутри раздевалки. Иногда был бы в составе, иногда, в силу возраста, выходил бы на замену – минут на 20-25, на 30.

Нужно с людей требовать, они должны понимать, где находятся. Мне кажется, к сожалению, они все хорошие ребята, но нет тех, кто может в трудную минуту повести за собой. Есть очень крутые футболисты. Сегодня ты смотришь на Барко , он просто делает разницу. Убери его – мы бы точно на равных поиграли. Он прямо выделяется», – сказал Дзюба.