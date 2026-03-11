Дзюба о «Спартаке»: «Я бы помог даже внутри раздевалки. Нужно с людей требовать, они хорошие ребята, но нет тех, кто в трудную минуту поведет за собой»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что мог бы быть полезен нынешнему «Спартаку».
«Я бы команде помог даже внутри раздевалки. Иногда был бы в составе, иногда, в силу возраста, выходил бы на замену – минут на 20-25, на 30.
Нужно с людей требовать, они должны понимать, где находятся. Мне кажется, к сожалению, они все хорошие ребята, но нет тех, кто может в трудную минуту повести за собой. Есть очень крутые футболисты. Сегодня ты смотришь на Барко, он просто делает разницу. Убери его – мы бы точно на равных поиграли. Он прямо выделяется», – сказал Дзюба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
что это дзюба вдруг вспомнил про Спартак!? с Акрона гонят, что ли?
Его заклинило, что ли?
"Внутри раздевалки". А заодно и по карманам прошёлся бы.
Шутки про возвращение рукоблудного сына были уже?
То что сейчас в Спартаке нет лидера Дзюба прав. Раньше был Промес который тащил всех за собой, бился в каждом матче, все видели это и старались его поддержать. Сейчас такого реально нет, это печально. Думал будет таким Барко, но к сожалению, он не такой. Просто не кому завести команду в трудную минуту. Надеюсь Мартинес возьмёт на себя эту ношу. Будем надеяться.
Маркиньос или Мартинс?
Спасибо что поправил!)
дзюба не достоин даже произносить Спратак после всего, что сделал
Дзюба в одном из вью:"Мне многие задают вопросы, и партнеры, и друзья: а если бы позвали в «Спартак», прямо реально позвали, ты бы пошел? Нет. Думаю, что нет смысла дважды входить в одну реку. Считаю, что ушел достойно, никого не предавал, никого не оскорблял."
дзюба любитель раздевалки, особенно если в ней Азмун есть
ну насчёт лидера он прав. нет у нас того кто поведет команду за собой. нет того кто в раздевалке скажет такие слова, от которых команда проснётся.
Артём ну дай своему агенту установку, что б он с тобой пришёл в Спартак и предложил ваши с ним услуги. Че ты через прессу это делаешь. Но что на счат ЗП сколько запросишь.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем