Дзюбе нравится жесткий подход Дегтярева: «В России по-другому невозможно, я бы тоже так делал. Он самый влиятельный человек в футболе, второй – Дюков, наверное»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба назвал министра спорта РФ Михаила Дегтярева самым влиятельным человеком в российском футболе. 

«Иногда в рейтингах видел такие фамилии... Влиятельные люди – те, кто реально влияют на что-то. Я думаю, что сейчас самый влиятельный – Дегтярев. Второй, наверное, Дюков.

Нравится ли мне жесткий подход Дегтярева? Мне кажется, в России по-другому бесполезно и невозможно. Я бы тоже так делал. Потому что не договоришься ни с кем. Сегодня так, завтра так... Столько флюгеров, что невозможно предугадать», – сказал Дзюба.

Дюков – самый влиятельный человек российского футбола по версии «СЭ». Дегтярев – 2-й, Миллер – 4-й, Галицкий – 7-й, Карпин – 11-й, Аршавин – 27-й, Генич – 30-й

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
А можно не жесткого, а профессионального, умного и образованного?
Это вы про профессионализм, а тут речь про влиятельность! Понимать надо!
«Нам всем кажется, - не скрою, и мне иногда кажется, - что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортней и безопасней. Но на самом деле эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить.
Жёсткий подход - это он про то, что Дегтярёв веники не замачивает или что еловые ветки в них добавляет?
Лишь бы не кинооператором у Дзюбы !
Остальное мелочи
Артемий вы определитесь, вы в тренеры спартака или в функционеры идёте. А то так и язык устать может....
Его язык никогда не устанет
Языкастый и рукастый
Зюба очень глубоко может прокладывать себе путь с помощью языка. Дальновидный язык, дальновидный артёмка
Жоский подход. А что сделал Дегтярев для РФ-футбола, Дзю может сказать? Или он просто жоско влияет там?
Если мне скажут, что в будущем Дзюба станет министром спорта, я уже не удивлюсь
А точно всё по плану идёт в российском футболе если самые влиятельные его люди не имеют к футболу никакого отношения?
Самыми влиятельными в российском футболе здорового человека должны быть Галицкий, Ларин, Слуцкий и прочие люди которые умеют создавать, созидать, развивать и выращивать. А не вот это вот назначенное всё.
Банщик сказал, что после лимита всё попрёт, заколосится.
Рвется в думу и во власть)))а принципе это и так было понятно таким гнилым там самое место
Таким гнилым там как раз не место, но имеем то что имеем((
Зюба, как будущий депутат, готов выслуживаться перед кем угодно
жесткий подход, крепкая рука, любимый сапог... и так далее
Он может в будущем переплюнуть Газзаева.
Проблема не в подходе, а в бредовых идеях
Материалы по теме
Рианчо о Дзюбе: «Может быть полезен «Спартаку» в качестве менеджера. Он поможет вернуть великие победы»
вчера, 04:15
Агент Дзюбы о будущем: «О Медиалиге речи не идет, он не готов заканчивать с футболом. Артем может поиграть еще год как минимум, решение будет принято в конце сезона»
11 марта, 15:51
Дзюба о том, что назвал Эмери «тренеришкой» после 1:5 от «Динамо»: «Не знал, что журналисты снимают. Лучше поругаться, подраться, чем сказать: ничего страшного, следующий матч выиграем»
11 марта, 12:18
Рекомендуем
Главные новости
Райан Шерки: «Хочу, чтобы мячу нравились мои касания. Я чувствую, когда ему не нравится. Это как с моим котом: он не подойдет к тебе, если ему не нравится, как ты его гладишь. То же и с мячом»
4 минуты назад
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
21 минуту назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
33 минуты назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
38 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
49 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
сегодня, 20:04
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги обыграла «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
5 минут назад
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
18 минут назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 20:00Live
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Рекомендуем