Дзюбе нравится жесткий подход Дегтярева: «В России по-другому невозможно, я бы тоже так делал. Он самый влиятельный человек в футболе, второй – Дюков, наверное»

Форвард «Акрона » Артем Дзюба назвал министра спорта РФ Михаила Дегтярева самым влиятельным человеком в российском футболе.

«Иногда в рейтингах видел такие фамилии... Влиятельные люди – те, кто реально влияют на что-то. Я думаю, что сейчас самый влиятельный – Дегтярев. Второй, наверное, Дюков.

Нравится ли мне жесткий подход Дегтярева? Мне кажется, в России по-другому бесполезно и невозможно. Я бы тоже так делал. Потому что не договоришься ни с кем. Сегодня так, завтра так... Столько флюгеров, что невозможно предугадать», – сказал Дзюба.

Дюков – самый влиятельный человек российского футбола по версии «СЭ». Дегтярев – 2-й, Миллер – 4-й, Галицкий – 7-й, Карпин – 11-й, Аршавин – 27-й, Генич – 30-й