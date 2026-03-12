Дзюбе нравится жесткий подход Дегтярева: «В России по-другому невозможно, я бы тоже так делал. Он самый влиятельный человек в футболе, второй – Дюков, наверное»
Форвард «Акрона» Артем Дзюба назвал министра спорта РФ Михаила Дегтярева самым влиятельным человеком в российском футболе.
«Иногда в рейтингах видел такие фамилии... Влиятельные люди – те, кто реально влияют на что-то. Я думаю, что сейчас самый влиятельный – Дегтярев. Второй, наверное, Дюков.
Нравится ли мне жесткий подход Дегтярева? Мне кажется, в России по-другому бесполезно и невозможно. Я бы тоже так делал. Потому что не договоришься ни с кем. Сегодня так, завтра так... Столько флюгеров, что невозможно предугадать», – сказал Дзюба.
Дюков – самый влиятельный человек российского футбола по версии «СЭ». Дегтярев – 2-й, Миллер – 4-й, Галицкий – 7-й, Карпин – 11-й, Аршавин – 27-й, Генич – 30-й
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
68 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Остальное мелочи
жесткий подход, крепкая рука, любимый сапог... и так далее