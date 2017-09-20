Веллитон: «Эмоции и отношение ко мне Акинфеева наверняка остыли. Никогда не хотел никого травмировать»
Бывший форвард «Спартака» Веллитон выразил надежду, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не считает его фол в матче чемпионата России 2011 года умышленным. У голкипера был диагностирован разрыв крестообразных связок.
– В России от вас доставалось вратарям – Габулову и Акинфееву. Сколько вратарей из чемпионата Турции от вас пострадало?
– Ни одного. То, что было в России, – инцидент. Никогда не хотел никого травмировать.
– Акинфеев вас злостно костерил во время матча. Думаете, спустя время он понял, что вы не желали ему травмы?
– Хочу верить в это. По ходу матча любой может стать разъяренным. Тяжелая травма все-таки. Спустя время его эмоции и отношение ко мне наверняка остыли, — сказал Веллитон.
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