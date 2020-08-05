Газизов о пенальти «Ротору»: «Печально, если судья ошибся. Может, «Спартак» без пенальти играл бы сильнее»

Генеральный директор Шамиль Газизов высказался о решении РФС признать ошибочным пенальти за падение форварда в матче с (1:0) в 5-м туре .

– Если честно, я пока не видел этого сообщения. Могу сказать только одно. Может быть, если бы этого пенальти не было, «Спартак» играл бы еще сильнее и забил бы еще больше. Возможно, этот момент нас бы мобилизовал. Но если судья ошибся, то, конечно, это печально.

– После громкого заявления о том, что «Спартак» может сняться с чемпионата, арбитры адекватнее, на ваш взгляд, судят вашу команду?

– Ну, вы же знаете мою позицию. Я стараюсь меньше говорить о судействе. Понимаю, что они тоже ошибаются. Это очень тонкая грань. Мне бы не хотелось затрагивать эту тему.

– Как восприняли отстранение от судейства Казарцева и решение Еськова приостановить карьеру?

– вынес вот такое решение, – сказал Газизов.

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