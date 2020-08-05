Пенальти в ворота «Ротора» за падение Соболева признан ошибочным

Экспертно-судейская комиссия вынесла решение по пенальти в матче 5-го тура «Ротор» – «Спартак» (0:1).

По мнению комиссии, судья ошибочно назначил 11-метровый удар за падение форварда красно-белых .

«Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата.

Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара», – говорится в заявлении.

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев забил с пенальти, его гол стал победным и единственным в матче.

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