Тедеско – лучший тренер РПЛ в августе

РПЛ подвела итоги голосования за лучшего тренера лиги в августе.

Им стал Доменико Тедеско, возглавляющий . За него единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики.

В минувшем месяце красно-белые набрали 14 очков в 6 турах и лидируют в таблице.

Тедеско опередил в опросе Сергея Семака («Зенит»), Владимира Федотова («Сочи»), Кирилла Новикова («Динамо») и Андрея Талалаева («Ахмат»).