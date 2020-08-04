Тедеско – лучший тренер РПЛ в августе

РПЛ подвела итоги голосования за лучшего тренера лиги в августе.
Им стал Доменико Тедеско, возглавляющий «Спартак». За него единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики.
В минувшем месяце красно-белые набрали 14 очков в 6 турах и лидируют в таблице.
Тедеско опередил в опросе Сергея Семака («Зенит»), Владимира Федотова («Сочи»), Кирилла Новикова («Динамо») и Андрея Талалаева («Ахмат»).
😎 Доменико Тедеско – лучший тренер #ТинькоффРПЛ в августе— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2020
🔴⚪️ За наставника «Спартака» единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты Матч Премьер и болельщики#ТренерМесяца pic.twitter.com/BDBzHaOVpB