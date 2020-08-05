Хацкевич о пенальти «Ротору»: «Я оказался прав. Соболеву надо было давать «Оскар». Ничего уже не изменишь»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Александр Хацкевич Ротор Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал решение РФС признать ошибочным пенальти за падение форварда Александра Соболева в матче команд (0:1).

«Ну что тут сказать. В том туре был похожий эпизод в матче «Динамо» – «Зенит». Имею в виду падение Малкома. Но там арбитр не увидел фола, не назначил ничего. В наши же ворота поставили пенальти за падение Соболева. Ничего уже не изменишь.

Я оказался прав. Соболеву за падение надо было давать «Оскар». Двигаемся дальше, готовимся к следующей игре. Счет на табло. Но судьи тоже должны нести ответственность за решения, которые влияют на результат матча», – сказал специалист.

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