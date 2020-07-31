Ещенко о словах Федуна про снятие с РПЛ: «Заволновались: елки-палки, сейчас всех распустят, что делать-то будем?»

Защитник «Спартака» высказался о судействе и реакции владельца клуба Леонида Федуна на решения арбитров.

– Игра с «Ахматом» обошлась без судейских ошибок против «Спартака», но до этого их было много. Как думаете, проблема решена? Или опасаетесь новых странных решений арбитров?

– Не знаю, что говорить по судейству. Правильно сказал Леонид Слуцкий: пусть арбитры всем объяснят единые принципы, которыми руководствуются. Чтобы не получалось так, что один и тот же эпизод для разных команд трактуется по-разному.

В любом случае, нам, футболистам, остается играть, не обращая внимание на то, поставил ли судья пенальти, поднял ли флажок, посмотрел ли видеоповтор. Нужно создавать больше моментов, чаще забивать – в этом путь к успеху.

– Но работа системы ВАР вам сейчас не до конца понятна?

– Не до конца. Какие-то двойные стандарты. Слушаю потом разборы эпизодов, и остаются вопросы. Говорят одно, делают другое, потом переводят стрелки друг на друга. Полная неразбериха.

– Когда Леонид Федун после ничьей с «Сочи» сказал, что «Спартак» снимется с чемпионата, как это восприняли?

– Всем в команде было понятно, что Федун говорил на эмоциях. Но в первый момент заволновались: елки-палки, сейчас всех распустят, что делать-то будем? Но вообще я не представляю чемпионат России без «Спартака». Это же главный бренд нашего футбола.

– То есть полностью исключаете вариант со снятием в будущем, если произойдет очередной громкий судейский скандал?

– Полностью я ничего не исключаю. Решение – за президентом клуба. Он же вкладывает огромные деньги. И когда видит несправедливость, имеет право реагировать, как считает нужным.

Судьи для такой реакции давали массу поводов. Даже болельщики других команд выражали возмущение, говорили: «Что происходит, черт возьми?» Никто не понимал, почему со «Спартаком» делают такие вещи, – сказал Ещенко.

Федун заявил, что «Спартак» не снимется с РПЛ. Но пригрозил уходом команды с поля «в случае судейской травли»