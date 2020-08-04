Соболев о Дзюбе: «Конкуренция есть, конечно. Она всегда есть в спорте, и это нормально»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Нобель Арустамян Александр Соболев Футбол

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о конфликте с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

– Ты допускаешь, что эта история – некая конкуренция? Потому что ты по фактуре как Дзюба – тоже высокий, мощный, играешь в атаку, головой, укрываешь мяч корпусом, играешь в атаку. Здесь есть не только история с Кокориным, ваши отношения, но и чисто спортивная конкуренция?

– Ну, конечно, эта конкуренция есть. Не могу сказать, что конкуренция из-за того, что мы примерно одного плана нападающие, но я считаю, как всегда и говорю, что мы разные.

Конкуренция в спорте всегда есть. И, конечно, все пытаются доказать, что кто-то из них лучше. Это нормально, даже нечего добавить, – рассказал Соболев в интервью Нобелю Арустамяну. 

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