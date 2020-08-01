«Барса» после факса Месси созвала экстренный совет директоров на «Камп Ноу»

Президент «Барселоны» созвал экстренный совет директоров.

Ранее форвард каталонцев уведомил клуб по факсу о своем желании уйти.

Совет директоров пройдет на . «Барселона» уже уведомила Месси, что его факс не имеет юридических оснований. Руководство клуба намерено на встрече обсудить ситуацию и найти выход из сложившегося кризиса.

«Барселона» ответила на факс Месси: у запроса нет юридического основания

Месси решил уйти из «Барсы». Он уведомил клуб по факсу (Marca)