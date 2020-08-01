«Барса» после факса Месси созвала экстренный совет директоров на «Камп Ноу»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Камп Ноу Жозеп Бартомеу Футбол

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу созвал экстренный совет директоров.

Ранее форвард каталонцев Лионель Месси уведомил клуб по факсу о своем желании уйти.

Совет директоров пройдет на «Камп Ноу». «Барселона» уже уведомила Месси, что его факс не имеет юридических оснований. Руководство клуба намерено на встрече обсудить ситуацию и найти выход из сложившегося кризиса.

«Барселона» ответила на факс Месси: у запроса нет юридического основания

Месси решил уйти из «Барсы». Он уведомил клуб по факсу (Marca)

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