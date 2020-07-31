Генсек РФС Алаев о словах Федуна и судьях: «Эмоции, давление, попытки шантажа не помогут. Невозможно быстро изменить ситуацию»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал высказывания владельца «Спартака» о намерении снять клуб с чемпионата.

– Как вы отреагировали на заявление Леонида Федуна?

– РФС никогда не пытался сделать вид, что с судейством все хорошо. Именно поэтому почти год назад начали реформу судейства. Создали департаменты судейства и инспектирования, появилась экспертно-судейская комиссия, состоящая из специалистов с мирового уровня. Приняли кадровые решения.

ЭСК возглавил Ашот Хачатурянц, очень уважаемый бизнесмен, который имеет большой авторитет и в футболе. Но, к сожалению, изменить ситуацию кардинально быстро невозможно.

Для нас создание новой системы – приоритетная задача, об этом мы говорили всегда. И это никак не связано с заявлениями руководителей клубов.

Если кто-то думает, что эмоции, давление на РФС, судей, попытки шантажа помогут, то это не так. Скорее такое поведение будет основанием для обращения в комитет по этике.

При этом мы готовы взаимодействовать со всеми руководителями клубов, спокойно объяснять нашу позицию. В основном так это и происходит, после каждого тура руководству РФС поступает множество звонков.

– У вас есть какие-то договоренности с Леонидом Арнольдовичем?

– Я лично с Леонидом Арнольдовичем не общался, и мне ничего неизвестно о каких-либо договоренностях. Мы понимаем и оцениваем проблему, сами решим, как ее исправить.

Арбитр Василий Казарцев, в действия которого ЭСК признал ошибочными, отстранен. По Алексею Еськову на данный момент решений нет.

Мы готовы действовать жестко и наказывать за серьезные ошибки. Но нельзя, чтобы судьи постоянно жили под давлением, потому что это точно не улучшит качество судейства. РФС готов защищать их от несправедливых обвинений, – сказал Алаев.

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