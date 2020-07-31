Игроки «Барсы» хотят видеть Хави тренером и желают досрочных выборов президента клуба (As)

Влиятельные игроки «Барселоны» уверены в необходимости изменений в клубе, сообщает As.

Футболисты согласны, что часть вины за разгром от «Баварии» (2:8) лежит на них, но также считают, что их недостаточно хорошо подготовили тактически. Кроме того, они уверены, что к этому результату привел беспорядок в руководстве «Барселоны».

Футболисты хотят, чтобы нынешний президент клуба организовал досрочные президентские выборы, которые изначально запланированы на лето 2021 года.

«Атмосфера слишком напряженная. Нельзя все исправить, сделав странный трансфер, приведя 1-2 новых людей. Нам нужна перезагрузка», – сказал один из влиятельных футболистов «Барсы».

Также игроки считают, что клубу нужен тренер, знающий «Барселону», который способен сплотить и взбодрить команду. Поэтому футболисты хотят видеть , возглавляющего .

Гризманн, Суарес и Альба могут покинуть «Барсу». Чистка не коснется лишь Месси, де Йонга, тер Стегена, Фати и Пуча