«Тамбов» пошутил о числе лого спонсоров на форме ЦСКА, анонсируя матч

с юмором анонсировал предстоящий матч РПЛ с ЦСКА.

В твиттере клуба выложили афишу игры, стилизованную под газету объявлений, намекая на количество спонсорских логотипов на форме армейцев.

«Сегодня играем с ЦСКА. Армейцы в своей новой форме, мы – в белом!» – говорится в сообщении «Тамбова».

С учетом логотипов технического спонсора Joma и эмблемы РПЛ, на форме ЦСКА размещено 10 логотипов.

В этом сезоне генеральным спонсором ЦСКА стала ИТ-группа «ИКС Холдинг». Также партнерами клуба стали «Промсвязьбанк», Wildberries и «Фонбет». Армейцы продлили соглашение о партнерстве с «Аэрофлотом» до конца 2020 года.

Матч ЦСКА – «Тамбов» состоится сегодня, в 18:00.

У ЦСКА новый генеральный спонсор. Компанией (помогает закону Яровой) владеет Усманов, основатель – 37-летний бизнесмен, который им восхищается