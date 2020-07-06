Семак о Дзюбе и Азмуне в раздевалке: «Поступок не в плюс «Зениту». Ошибки бывают у всех»

Главный тренер поделился мнением о праздновании форвардов и в раздевалке.

Дзюба после завоевания чемпионского титула изобразил анальный секс с иранцем.

– Сцена в раздевалке Дзюбы и Азмуна. Камера показала ваше лицо, и на нем было просто огромное удивление. Как такое видео в принципе могло утечь из раздевалки в интернет?

– Я согласен, что многие вещи – не только видео, а то, что происходит в команде, – должны там и оставаться. Мы должны все свои какие-то внутренние дела, разногласия всегда сохранять внутри нашей команды, коллектива.

Но мы сейчас живем в такое время, сами понимаете, что каждую секунду надо что-то выкладывать, чтобы повышать интерес к команде. Очень много болельщиков следят через интернет. Отсюда и такое освещение жизни команды – всем интересно, что происходит в раздевалке, дома.

На мой взгляд, есть святая святых – и семьи и футбольного клуба, – куда не всегда нужно допускать людей с камерами, телефонами.

Этот поступок – сам поступок и то, что выложили в интернет – не делает плюс нашей команде. Но ошибки бывают у всех. Не стоит придавать этому большого значения.

Мы учтем на будущее все наши недочеты и будем двигаться вперед и в плане воспитания, и показа сюжетов из раздевалки для того, чтобы они всегда были корректными. А лучше вообще, чтобы их не было, – сказал Семак в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

Дзюба и Азмун = 💙. Только не показывайте это депутатам