Артем Дзюба: «Могу Азмуну и напихать немножко где-то, чтобы не расслаблялся»

Нападающий Артем Дзюба рассказал о взаимоотношениях с партнером по .

– Борьба с Азмуном была интересной. У обоих в итоге по 17 голов: ничья – справедливый результат. Я очень рад за Сердара.

Очень круто, что он есть в нашей команде. С ним «Зенит» точно сильнее! Честно скажу, даже не слишком расстроился, если бы Азмун полетел в Ростов, а я нет.

С другой стороны, были мысли забить 18 и побить личный рекорд. В свое время в «Ростове» у меня было 17 голов в чемпионате. Но самое главное, что мы стали чемпионами и обыграли в полуфинале Кубка «Спартак».

– Азмун признан лучшим бомбардиром РПЛ по дополнительному показателю – меньшему количеству голов с пенальти. Нет обиды?

– Нет, конечно! Он же меня по голам не обошел (улыбается). Объективно Сердар играет на острие, значит у него больше моментов.

Я же безумно горд от того, что второй раз подряд удалось стать лучшим ассистентом. Если не ошибаюсь, такого в России еще не было. Вот это – очень приятно.

Выиграть бомбардирскую гонку, врать не буду, тоже хотелось. Но у нас с Сердаром счет 17:17. Это значит, что я не проиграл.

– Азмун после гола в Ростове-на-Дону, который стал для него 17-м, расплылся в улыбке после ваших поздравлений.

– Он аккуратненько так на меня смотрел (смеется). Потому что до этого у нас, конечно, шутки ходили. Кто поедет из нас в Ростов, кто останется дома. Что «накрывать» друг друга специально будем.

Поэтому когда он забивал свой гол, я, конечно, мог успеть добежать и в подкате «спасти» положение, но это было бы неправильно (смеется). Очень уж не хотелось проигрывать «Ростову».

Если говорить серьезно, то игра должна быть честной всегда. У Азмуна есть сразу несколько хороших качеств: убегает, отрывается, выпрыгивает, забивает. У него это есть, он это умеет. Это на мне все время по двое висят (улыбается).

– Как Азмун относится к вашим подколам?

– Абсолютно нормально. Хотя действительно могу где-то и напихать немножко, чтобы не расслаблялся (улыбается).

После игры с «Ростовом» он подошел и сказал, что благодарен мне как старшему брату за поддержку. Было приятно, – сказал Дзюба.

Дзюба и Азмун = 💙 не только в раздевалке. Забили как «Спартак» и стали лучшей парой бомбардиров в истории РПЛ