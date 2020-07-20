Юран об уходе из «Химок»: «Могу сказать лишь то, что висит на сайте клуба»

Бывший главный тренер «Химок» прокомментировал расторжение контракта с клубом.

«Я могу лишь то же самое сказать, что на сайте «Химок» висит по поводу моего ухода из клуба. Мне добавить нечего.

Компенсация? Я это не обсуждаю, все на сайте», – сказал Юран.

Ранее объявили, что контракт с Юраном расторгнут по соглашению сторон.

Напомним, Юран был не согласен с решением «Химок» об увольнении. Он заявлял, что подаст жалобу на клуб в УЕФА, а также направит иск в европейский арбитражный суд.

После отставки Юрана подмосковный клуб назначил на пост тренера Дмитрия Гунько.

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