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    Попов о посте про «бомжей»: «Там нет ничего страшного, только констатация факта»

    Теги Зенит Амкар Алексей Попов премьер-лига Россия судьи Владимир Сельдяков

    Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов, в субботу назвавший игроков «Зенита» «реальными бомжами», пояснил свою мысль.

    – После игры «Зенита» и «Амкара» вы написали резонансный пост. «Амкар» за него даже извинился. Никто не просил вас удалить его?

    – Это моя страница. Я высказал на ней свое мнение о поведении футболистов. Как это преподнесли в СМИ и кому это надо было – не мои проблемы. И кто как это понял и в заголовок вынес.

    Я ничего не скрывал и никто меня не просил удалять! Зачем удалять? Там нет ничего страшного, а только констатация факта поведения футболистов «Зенита» на поле.

    – Что вас больше всего возмутило во вчерашней игре?

    – Отношение футболистов «Зенита» ко всем окружающим. Реакция на все свистки в конце матча.

    У них было 90 минут. А виноват судья и «Амкар». Почему они себя ведут в Европе и в России по-разному? Или в России им все позволено?

    – Вы ранее уже высказывались на тему «Зенита». Например, предлагали разделить его бюджет и положить всем командам качественный газон.

    – Мне не важно, сколько получают в «Зените». Мне важно, чтобы на них, раз они флагман российского футбола, все равнялись.

    И судьи их не боялись, и команды не тряслись от того, что «Зенит» может что-то плохого им сделать. Но пока все сложно с «Зенитом», – сказал Попов.

    Матч обслуживал арбитр Владимир Сельдяков. Рефери удалил двух игроков «Зенита» и одного футболиста «Амкара».

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