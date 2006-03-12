Попов о посте про «бомжей»: «Там нет ничего страшного, только констатация факта»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов, в субботу назвавший игроков «реальными бомжами», пояснил свою мысль.

– После игры «Зенита» и «Амкара» вы написали резонансный пост. «Амкар» за него даже извинился. Никто не просил вас удалить его?

– Это моя страница. Я высказал на ней свое мнение о поведении футболистов. Как это преподнесли в СМИ и кому это надо было – не мои проблемы. И кто как это понял и в заголовок вынес.

Я ничего не скрывал и никто меня не просил удалять! Зачем удалять? Там нет ничего страшного, а только констатация факта поведения футболистов «Зенита» на поле.

– Что вас больше всего возмутило во вчерашней игре?

– Отношение футболистов «Зенита» ко всем окружающим. Реакция на все свистки в конце матча.

У них было 90 минут. А виноват судья и . Почему они себя ведут в Европе и в России по-разному? Или в России им все позволено?

– Вы ранее уже высказывались на тему «Зенита». Например, предлагали разделить его бюджет и положить всем командам качественный газон.

– Мне не важно, сколько получают в «Зените». Мне важно, чтобы на них, раз они флагман российского футбола, все равнялись.

И судьи их не боялись, и команды не тряслись от того, что «Зенит» может что-то плохого им сделать. Но пока все сложно с «Зенитом», – сказал Попов.

Матч обслуживал арбитр Владимир Сельдяков. Рефери удалил двух игроков «Зенита» и одного футболиста «Амкара».

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