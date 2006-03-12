«Амкар» извинился перед «Зенитом» за слова Попова о «реальных бомжах»

«Амкар» принес извинения «Зениту» за высказывания бывшего капитана команды Алексея Попова.

«Амкар» приносит извинения и его болельщикам за хамство бывшего игрока команды

Во время матча «Зенит» – «Амкар» бывший футболист нашей команды Алексей Попов на своей странице в одной из социальных сетей позволил себе откровенное хамство в адрес наших соперников.

Мы считаем подобные вещи недопустимыми – и для болельщиков, и, тем более, для людей, имевших отношение к нашей футбольной семье.

Мы приносим «Зениту» и его многочисленным поклонникам извинения за поступок Алексея, который, к сожалению, в последнее время вообще делает все возможное, чтобы запятнать свое же имя и остаться в памяти болельщиков не столько неплохим защитником, сколько мелким скандалистом, утратившим всякие представления о профессиональной этике и элементарной культуре поведения.

Мы убедительно просим любителей футбола не ассоциировать «Амкар» с хамством и непрофессионализмом Алексея Попова», – сказано в сообщении, опубликованном пермским клубом.

В субботу Попов по окончании матча «Зенит» – «Амкар» (0:0) представил следующее мнение о поведении игроков петербургской команды: «Не знаю, что говорить о бомжах… Они реальные бомжи, надеюсь, они вылетят из Европы, там они себя так не ведут. Ужасно и стыдно. Раз, два, три, «Зенитушка», гори. Стыдно (вседозволенность)».

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