Прядкин о телеконтракте РПЛ: «12 лет стоим на одном месте. Мне очень жаль, нет конкурентной среды»

Генеральный директор РПЛ Сергей Прядкин на презентации исследования экономики российского футбола сообщил, что лига следующей зимой может пересмотреть телевизионный контракт, передает корреспондент Sports.ru Владислав Воронин.

Нынешнее соглашение с «Матч ТВ» было подписано летом 2018-го и рассчитано на 4 года.

«В этом контракте с «Матч ТВ» есть пункт, который гласит о включении KPI – количество подписчиков по состоянию на конец декабря 2020 года. Я не буду называть саму цифру (ранее Прядкин говорил «около миллиона» – прим. Sports.ru), но там говорится о количестве подписчиков, которое «Матч ТВ» сможет организовать, точнее показателе, которого он добьется.

Этот пункт был вписан по инициативе ряда клубов – в частности, настоял Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА. Этого никто не скрывает.

Мы имеем право сесть за стол переговоров и пересмотреть контракт.

При этом мы все прекрасно понимаем, что в этом сегменте отсутствует конкурентная среда. При подписании контракта мы хотели провести тендер по четырем сегментам, вели консультации с потенциальными партнерами, но только в сегменте дигитальных платформ было 5-6 предложений [в остальных конкуренции не было]. Учитывая экономику – что деньги небольшие, клубы всегда обсуждают и осуждают маленький контракт – мы пошли по пути консолидации, передачи полного пакета одному нашему партнеру – «Матч ТВ».

Уже сейчас появились различные предложения. Появляются конкуренты – и достаточно глобальные, не просто небольшие компании.

Возможно, в будущем выручка возрастет. Я очень этого хочу. За период моего правления – 12 лет – телевизионный контракт не вырос. Мы стоим на одном месте. Мне очень жаль. Мы и не в минусе, и не в плюсе. Хотелось бы, чтобы мы зарабатывали как можно больше», – отметил Прядкин.