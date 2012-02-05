Валерий Газзаев: «Нужно повышать стоимость телеправ на РПЛ. Клубы будут благополучнее существовать»

Бывший тренер ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что после переизбрания на пост президента лига должна решить вопрос повышения стоимости прав на трансляции матчей РПЛ.

«Нужно повышать стоимость телевизионных прав. К сожалению, у нас каждый год клубы объявляют о банкротстве, и это касается команд из высшего дивизиона.

Если увеличится стоимость телевизионных прав, то более благополучно будут существовать клубы.

Это один из главных вопросов, который лига должна решить, это просто смешно, какие деньги сегодня лига получает от телевидения», – заявил Газзаев.

РПЛ имеет контракт с «Матч ТВ», который был заключен в июле 2018-го на четыре года. Сообщалось, что сумма соглашения составила 1,7 млрд рублей в год.

Новые выборы президента РПЛ состоятся 17 марта.

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