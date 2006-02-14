Прядкин о трансляциях РПЛ в интернете: «Они самые перспективные, но футбол на ТВ должен быть обязательно»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался за сохранение трансляций матчей лиги на телевидении.

— В прошлом году вы говорили, что РПЛ может пересмотреть контракт с «Матч ТВ» в декабре 2020-го, если [ключевые] показатели не будут соответствовать плану.

— Сезон-2019/20 — это второй сезон нашего сотрудничества с «Матч ТВ» в рамках нового контракта. По его окончании мы с коллегами обсудим результаты, в том числе те, которые попадают под определение KPI [ключевые показатели эффективности]. Можно сказать, что это и будет подведением промежуточных итогов.

С представителями вещателя мы регулярно встречаемся, обмениваемся информацией. Мы вместе, подчеркиваю, очень заинтересованы, чтобы показатели по охвату, выручке, развитию платного телевидения росли и соответствовали планам и ожиданиям.

По итогам текущего сезона будем понимать, что необходимо сделать, чтобы к декабрю 2020 года выйти на плановые показатели, какие меры будут самыми эффективными для лиги, для развития продукта лиги.

— Готова ли РПЛ в случае неудовлетворительной работы «Матч ТВ» полностью уйти с телевидения, переключившись на вещание в интернете?

— Такие вопросы нельзя обсуждать абстрактно, в отрыве от реальности. Мы подписали соглашение с «Матч ТВ», по которому все права, включая трансляции в интернете, принадлежат вещателю, действуем в его рамках.

Если говорить о трансляциях в интернете, то, действительно, этот сегмент считается самым перспективным, есть смысл его развивать и осваивать, думаю, наш вещатель тоже это понимает.

При этом нельзя говорить о том, что телевидение совсем не нужно, ведь большая часть населения в силу возраста или местоположения смотрит именно телевизор.

Мы и так сократили количество матчей на федеральном канале, чтобы создать условия роста системы платного вещания. Считаю, что футбол на ТВ должен быть обязательно, главное сохранить правильный баланс, – сказал Прядкин.