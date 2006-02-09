Семак о лимите: «Защитников с паспортом совсем мало. Это проблема всего российского футбола»

Главный тренер Сергей Семак после матча с ЦСКА (3:2) рассказал, как на состав команды может повлиять лимит на легионеров, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Семь легионеров на шесть позиций. Как собираетесь решать этот вопрос?

– Никаких проблем не вижу. Естественно, будут играть те, кто лучше готов. Да, есть пара позиций, на которых есть конкуренция, как для легионеров, так и для русских игроков.

– С другой стороны на некоторых позициях у вас, по сути, нет выбора из русских игроков. Например, в центре обороны есть только молодой Прохин. Это проблема?

– Это проблема всего российского футбола. Защитников с паспортом совсем мало.

– Можно ли сказать, что из-за лимита во второй части сезона «Зенит» будет вынужден выпускать не всегда оптимальный состав?

– Да.

– Первые 20-25 минут Дзюба почти всегда играл с Магнуссоном, а потом с Карповым. Это его ощущения или ваша установка?

– Так получалось. Когда игра идет одним флангом, задача нападающего – смещаться в одну зону. В первом тайме и атаковали малыми силами, и мало активности было в атакующих действиях.

В обороне было не так много моментов проблемных, а с атакой – играли слишком пассивно, – сказал Семак.