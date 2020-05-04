Семак считает, что новый лимит на легионеров повлияет на трансферы «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем комплектовании команды летом.
«У нас у целой группы игроков (Кержаков, Иванович, Смольников, Шатов, Кузяев и Дзюба – прим. ред.) заканчиваются контракты.
Меняется лимит на легионеров. Это вынуждает нас действовать на трансферном рынке определенным образом», – сказал Семак в эфире «Зенит ТВ».
С сезона-2020/21 в РПЛ будет действовать лимит по схеме «8+17». Ранее был предусмотрен формат «6+5», согласно которому на поле могли находиться не более шести иностранных игроков.