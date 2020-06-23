Колодин об Азмуне и Дзюбе: «Сейчас с мороженым борются, «Радугу» запрещают, а тут – вот такая радуга»

Бывший защитник сборной России и в интервью Sports.ru высказался по поводу празднования чемпионского титула форвардами «Зенита» и .

– Сцена Дзюбы и Азмуна – это же нормальная шутка для любой футбольной раздевалки?

– У всех разные шутки, но сейчас просто обстановка такая – с мороженым борются, с «Радугой». А тут – такая радуга. Думаю, не вовремя они так сделали. А так – это их дело.

– Просто же абсолютно безобидная шутка, а из нее сделали какую-то сенсацию.

– Куда время идет, какая сейчас политическая обстановка, туда и футбол и все вокруг движется, – сказал Колодин.

Дзюба в раздевалке «Зенита» после завоевания титула сымитировал секс с Азмуном. Позже он заявил: «Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0».

3 июля на встрече президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась на влияние на детей мороженого «Радуга» и разноцветных рекламных щитов. По ее словам, они пропагандируют нетрадиционные ценности.

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Дзюба и Азмун = 💙. Только не показывайте это депутатам