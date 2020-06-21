Дзюба об Азмуне: «С Сердаром все хорошо, не волнуйтесь»

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Форвард «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам во время празднования чемпионства с нападающим Сердаром Азмуном.

«С Сердаром все хорошо, не волнуйтесь», – сказал Дзюба смеясь в сторис инстаграма.

Ранее в раздевалке команды после завоевания титула Дзюба сымитировал секс с Азмуном. Позже он заявил: «Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0».

Фото: инстаграм Дзюбы

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Дзюба об имитации секса с Азмуном: «Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0»

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