Дзюба об Азмуне: «С Сердаром все хорошо, не волнуйтесь»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам во время празднования чемпионства с нападающим Сердаром Азмуном.
«С Сердаром все хорошо, не волнуйтесь», – сказал Дзюба смеясь в сторис инстаграма.
Ранее в раздевалке команды после завоевания титула Дзюба сымитировал секс с Азмуном. Позже он заявил: «Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0».
Фото: инстаграм Дзюбы
Дезинфекция кубка, красные файеры и «Голубая луна» от Дзюбы: ночной чемпионский парад «Зенита»
Дзюба об имитации секса с Азмуном: «Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0»