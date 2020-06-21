Дзюба об Азмуне: «С Сердаром все хорошо, не волнуйтесь»

Форвард «Зенита» обратился к болельщикам во время празднования чемпионства с нападающим .

«С Сердаром все хорошо, не волнуйтесь», – сказал Дзюба смеясь в сторис инстаграма.

Ранее в раздевалке команды после завоевания титула Дзюба сымитировал секс с Азмуном. Позже он заявил: «Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0».

Фото: инстаграм Дзюбы

Дезинфекция кубка, красные файеры и «Голубая луна» от Дзюбы: ночной чемпионский парад «Зенита»

Дзюба об имитации секса с Азмуном: «Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0»

Дзюба и Азмун = 💙. Только не показывайте это депутатам