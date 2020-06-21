Геннадий Орлов: «Нельзя, чтобы Азмун уходил от Дзюбы»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Геннадий Орлов Сердар Азмун Футбол

Комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий Сердар Азмун пока не должен уходить из «Зенита».

«Сейчас начали говорить о том, что Азмун может уйти. Думаю, ни в коем случае нельзя сейчас, чтобы Азмун уходил от Дзюбы. Они могут здорово выступать в Лиге чемпионов еще год-два, нельзя их разбивать. 

Если придет любой другой игрок на место Азмуна, неизвестно, как будет налажено с Дзюбой. Игра же идет каждый день, каждую неделю.

«Зениту» нужно сохранить команду, усилить ее еще одним-двумя игроками, если есть возможность финансовая, и выходить на Лигу чемпионов. Выйти из группы команда вполне может», – сказал Орлов.

Федун и Медведев рубятся после шутки о Дзюбе и Азмуне. «Спартак» жалуется в комитет по этике, «Зенит» топит за чувство юмора

Дзюба и Азмун = 💙. Только не показывайте это депутатам

Опрос

Этично ли шутить о Дзюбе и Азмуне, как «Зенит»?
17514 голосов
Все ОК, имейте чувство юмора
42%
Нет, это неприемлемо
58%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья