Геннадий Орлов: «Нельзя, чтобы Азмун уходил от Дзюбы»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий пока не должен уходить из «Зенита».

«Сейчас начали говорить о том, что Азмун может уйти. Думаю, ни в коем случае нельзя сейчас, чтобы Азмун уходил от Дзюбы. Они могут здорово выступать в Лиге чемпионов еще год-два, нельзя их разбивать.

Если придет любой другой игрок на место Азмуна, неизвестно, как будет налажено с Дзюбой. Игра же идет каждый день, каждую неделю.

«Зениту» нужно сохранить команду, усилить ее еще одним-двумя игроками, если есть возможность финансовая, и выходить на Лигу чемпионов. Выйти из группы команда вполне может», – сказал Орлов.

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Дзюба и Азмун = 💙. Только не показывайте это депутатам