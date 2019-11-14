Станислав Черчесов: «Если Акинфеев объявит, что хочет вернуться в сборную, рассмотрим этот вариант»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возвращении в команду вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Слово уговаривать – неправильное. Мы со всеми на контакте, он свое решение принял, на данный момент он вне сборной, если объявит, что хочет вернуться, рассмотрим этот вариант», – сказал Черчесов.

Акинфеев завершил карьеру в сборной России после чемпионата мира 2018 года. В составе команды 34-летний вратарь провел 111 матчей.

В этом сезоне голкипер сыграл за ЦСКА в 25 матчах, 9 из которых стали сухими.