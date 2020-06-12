Черчесов о вратарях: «После Акинфеева номер один – Гильерме. Попову 10 пропущенными гордиться не стоит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о вратарях национальной команды.

– Мы можем только констатировать, кто у нас есть после Акинфеева. На сегодняшний день номер один – это Гильерме. Всех остальных мы будем смотреть, отслеживать. Есть перспективные ребята (мы их называем умеющими), которые уже проявляют свои лучшие качества, появляется стабильность. Будьте уверены, что мы мимо них не пройдем.

– Вот 17-летний Попов из . О нем даже в Англии написали, хоть и 10 пропустил. Понятно, что в сборную не сегодня.

– Во-первых, рад, что он сыграл. Во-вторых, он понимает, что его ждет в большом футболе. Ну и пропущенными десятью мячами, наверное, гордиться не стоит.

– А насколько Максименко важен?

– Он в большой команде. Это значит, что и менталитет соответствующий должен быть – надо первые места занимать. Он играет за молодежную сборную, с ее тренером мы в постоянном контакте. Так что вся информация, которая нужна, у нас есть. Но все надо делать вовремя, – сказал Черчесов в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».

Черчесов о сборной: «Чалова толкают туда, к чему, возможно, он не готов. Вам нужны голы, нам – полезность»