Вратарь «Ростова» Попов – лучший игрок матча с «Сочи». 17-летний футболист пропустил 10 голов

Голкипер «Ростова» Денис Попов был признан лучшим футболистом матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10).
Такой выбор сделали эксперты телеканала «Матч Премьер» тренер «Ростова» Игорь Гамула и экс-футболист «Зенита» Роман Широков.
17-летний вратарь отбил удар с пенальти форварда Антона Заболотного.
Он также сделал 15 сэйвов за матч. Это рекорд Премьер-лиги.
Мы влюбились в Дениса Попова! Поставил рекорд РПЛ по сэйвам, взял пенальти Заболотного (11-метровые – его конек) 💚💛
Скажите пацанам из «Ростова» слова поддержки. Они – лучшие
Заслуженная награда реально лучшему игроку этого матча ☺️— Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020
Уверены, что каждый из наших воспитанников заслуживал эту награду.
Надеемся, голеадоры соперника не слишком огорчены!#МыРостов pic.twitter.com/E9iQYTQQkc