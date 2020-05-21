Вратарь «Ростова» Попов – лучший игрок матча с «Сочи». 17-летний футболист пропустил 10 голов

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Голкипер «Ростова» Денис Попов был признан лучшим футболистом матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10).

Такой выбор сделали эксперты телеканала «Матч Премьер» тренер «Ростова» Игорь Гамула и экс-футболист «Зенита» Роман Широков.

17-летний вратарь отбил удар с пенальти форварда Антона Заболотного.

Он также сделал 15 сэйвов за матч. Это рекорд Премьер-лиги.

Мы влюбились в Дениса Попова! Поставил рекорд РПЛ по сэйвам, взял пенальти Заболотного (11-метровые – его конек) 💚💛

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